No es un golpe presupuestal, es amenaza a la democracia: Fico por recorte de dinero al CNE

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no solo criticó que el presidente Gustavo Petro no autorizará el giro de cerca de 500.000 millones de pesos para el proyecto Metro de la 80 en la capital antioqueña, sino que expresó su preocupación por la reducción del 50 % al presupuesto del Consejo Nacional Electoral.

Por medio de su cuenta en X, el alcalde Gutiérrez le pidió al presidente Gustavo Petro: “Presidente Petro, por favor aclárele al país sus intenciones: ¿se quiere quedar en el poder? Hoy el propio Consejo Nacional Electoral advierte que las elecciones de 2026 están en riesgo”.

Además, aseguró el alcalde de Medellín: “Quitarle $600.000 millones al CNE representa un recorte superior al 50 %, no es solo un golpe presupuestal: es una amenaza directa a nuestra democracia. En el mismo acto, de manera absurda, le quita $785.000 millones al sector defensa y fuerzas militares, debilitando nuestro Ejército y Policía… beneficiando así a las estructuras criminales y sus aliados nombrados gestores de paz”.

Presidente @petrogustavo, por favor aclárele al país sus intenciones: ¿se quiere quedar en el poder? Hoy el propio Consejo Nacional Electoral advierte que las elecciones de 2026 están en riesgo. Quitarle $600.000 millones al CNE representa un recorte superior al 50%, no es solo… pic.twitter.com/XeORLOowwJ — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) January 28, 2025

Advirtió el mandatario local que esa decisión de reducir el presupuesto a nivel nacional no es casualidad ni un simple error administrativo: "Es una maniobra peligrosa que busca debilitar las instituciones, que son independientes y garantes de la democracia", agregó.

En Antioquia, no llegarán recursos para el Metro de la 80 y para obras del Túnel del Toyo, donde en el caso de Medellín no se destinarán más de 497.000 millones de pesos.

Para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, esta es solo una muestra de que es "una venganza política" y que el presidente Petro está castigando una vez más a la ciudad y el departamento, teniendo en cuenta que las obras ya avanzan en un 29.3 %.

"Petro castiga a Medellín y Antioquia una vez más, pura venganza política, no nos perdona que no nos quedemos callados frente a la desfachatez. A los 483.000 millones de pesos que ya debe la Nación desde la vigencia 2024, ahora se suman 497.000 millones de pesos de vigencia 2025, que dice que no hará el desembolso y que lo aplaza para el 2026 sin ninguna certeza. Presidente Petro, de nuevo le digo, no le pido que nos quiera, simplemente que gobierne y que cumpla la ley", dijo el mandatario.

Otra de las afectaciones se dio en las obras del Túnel del Toyo y vías de acceso, puesto que se aplazan más de 181.000 millones de pesos para el año siguiente.

Según el alcalde Gutiérrez, sumando 2024 y 2025, desde el Gobierno nacional se le genera un hueco de $980.000 millones de pesos a este proyecto estratégico, mientras que desde el Distrito de Medellín ya han aportado $586.000 millones, y se han garantizado los recursos correspondientes a vigencias futuras del año anterior y este.