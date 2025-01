Metro de la 80 no recibirá $497.000 millones este año: Fico pide a Petro cumplir ley

El decreto del Ministerio de Hacienda avalado por el presidente Gustavo Petro en el que se aplazan apropiaciones en el presupuesto general de la Nación de este año impactó negativamente a Antioquia, pues uno de los recursos que no llegarán en 2025 a la región son los que el Gobierno nacional debe aportar para el metro de la 80, más de 497.000 millones de pesos.

Para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, esta es solo una muestra de que es "una venganza política" y que el presidente Petro está castigando una vez más a la ciudad y el departamento, teniendo en cuenta que las obras ya avanzan en un 29,3 %.

"Petro castiga a Medellín y Antioquia una vez más, pura venganza política, no nos perdona que no nos quedemos callados frente a la desfachatez. A los 483.000 millones de pesos que ya debe la Nación desde vigencia 2024, ahora se suman 497.000 millones de pesos de vigencia 2025, que dice que no hará el desembolso y que lo aplaza para el 2026 sin ninguna certeza. Presidente Petro, de nuevo le digo, no le pido que nos quiera, simplemente que gobierne y que cumpla la ley", dijo el mandatario.

Según el mandatario, sumando 2024 y 2025, desde el Gobierno nacional se le genera un hueco de $980.000 millones de pesos a este proyecto estratégico, mientras que desde el Distrito de Medellín ya han aportado $586.000 millones, y se han garantizado los recursos correspondientes a vigencias futuras del año anterior y este.

También se afectó el Toyo

Aparte del metro de la 80, otra de las afectaciones se dio en las obras del Túnel del Toyo y vías de acceso, puesto que se aplazan $181.200.000.000 para el año siguiente. El concejal Alejandro de Bedout criticó "más atrasos para la infraestructura vial que conecta el departamento con el Urabá y el desarrollo logístico del país".