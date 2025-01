No hacen vía Medellín - Quibdó porque son de negros: Petro critica obras en Antioquia

Continúa la polémica alrededor del decreto del Ministerio de Hacienda en el que se aplazan apropiaciones en el presupuesto general de la Nación para algunos proyectos como, por ejemplo, el Túnel del Toyo . Según la resolución avalada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, son 181.200 millones de pesos los que no se girarán para la construcción del túnel y vías de acceso en el corredor Santa Fe de Antioquia - Cañasgordas.

Hay que destacar que los recursos por parte del Gobierno nacional obedecen al segundo tramo del proyecto, mismo que recientemente había tenido una transferencia a la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín para que se apropiaran de un sector de las obras. Por ahora, y ante la desfinanciación, de nuevo se pone en veremos la finalización del Túnel del Toyo .

Sin embargo, y aunque la preocupación en Antioquia sigue incrementando, el presidente Petro habló sobre el proyecto, preguntándose por qué se habla de los dineros para el Túnel del Toyo y no para la vía Medellín - Quibdó.

#Video Sigue rifirrafe entre el presidente @petrogustavo y el gobernador de Antioquia @AndresJRendonC , esta vez, por la no construcción de la vía #Medellín - #Quibdó. El Jefe de Estado dijo que no se hace por "racismo". #VocesySonidos pic.twitter.com/BofFs0v2GF — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 28, 2025

"Todo para hacer el Túnel del Toyo, pero ¿por qué nada para la carretera Quibdó-Medellín, que ya lleva 400 muertos de derrumbes y cosas de esas? 20 años de construcción y yo no puedo llegar sino a una razón, puede que me equivoque. Son racistas. No hacen la de Medellín-Quibdó porque son de negros, los pasajeros que irían por ahí, negros y negras", indicó el mandatario.

Ante estas palabras, hubo respuesta del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien le pidió al presidente Gustavo Petro que detenga la geografía del odio.

“Chocó y Antioquia son departamentos hermanos”, dijo el mandatario.

"Presidente Petro, respéteme a mí, a los antioqueños, a nuestros hermanos del Chocó. Más bien, ¿usted por qué no se pregunta a sí mismo, a sus compañeros de Gobierno, por qué unas obras de carácter nacional, como las que conducen al Chocó, no se han terminado? Sin duda, su geografía del odio es lo que se impone. ¡Qué obsesión la suya con la vía al mar de los antioqueños! ¿Acaso la gente de Urabá no tiene derecho a conectarse con Antioquia y con el resto del país?", insistió Rendón.

A su vez, y mientras se confirmaba el congelamiento de recursos para el Túnel del Toyo , la pregunta que tienen las comunidades y las autoridades departamentales es cuánto tiempo podría retrasar la obra este recorte por parte del Gobierno nacional, puesto que la falta de recursos pondría nuevamente en jaque la finalización del proyecto.