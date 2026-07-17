La música es el epicentro de la agenda cultural en Antioquia durante el puente festivo

Los eventos musicales serán los grandes protagonistas de la agenda cultural en Antioquia durante este fin de semana con puente festivo, con festivales de rap, conciertos al aire libre, fiestas tradicionales y actividades patrimoniales en distintos municipios del departamento.

Para los amantes del rap, la cita será con el Agradecido Fest, un evento que espera reunir a cerca de 3.000 asistentes este sábado y ofrecerá más de ocho horas de programación.

"Tendremos muchas sorpresas. Estarán Laberinto ELC, Radio MC, MC Kno, Issac, Zabaz, Cplicitos y muchísimos artistas más", señaló uno de los organizadores del festival.

Otro de los grandes planes del fin de semana será en Envigado, municipio que desde este viernes dio inicio a la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel. La programación arrancará esta noche con un concierto en el parque principal y durante los próximos días ofrecerá actividades para toda la familia.



"Disfrutaremos de una programación pensada para toda la familia: conciertos, actividades culturales, arte, emprendimiento, gastronomía, espacios académicos y grandes tradiciones", indicó el alcalde de Envigado, Raúl Cardona.

Por su parte, el teatro al aire libre Carlos Vieco será escenario del cierre de Ciudad Altavoz, con una programación dedicada a géneros como el punk y el rap, mientras que fuera del Valle de Aburrá el plan estará en Cisneros, donde el próximo lunes festivo se realizará el encendido de la histórica Locomotora 8 del Ferrocarril, acompañado de una activación y una muestra cultural.

A esta oferta también se suma "Colombia, país de las aves", una experiencia gratuita que abrió sus puertas en El Tesoro Parque Comercial y que estará disponible hasta el 17 de agosto. La programación incluye recorridos inmersivos inspirados en la biodiversidad del país, esculturas de aves, exposiciones fotográficas, un bosque sonoro, muestras artesanales, gastronomía tradicional colombiana y actividades para niños, convirtiéndose en uno de los principales planes culturales para disfrutar durante la temporada de Feria de las Flores.