La red de Metrosalud se asfixia entre la temporalidad gerencial y liquidaciones vencidas

La red de salud pública de Medellín, Metrosalud, enfrenta una compleja crisis institucional marcada por la interinidad en su gerencia, retrasos superiores a un año en liquidaciones de personal, una cartera superior a los 40.000 millones de pesos por facturación represada a las EPS y un notable distanciamiento entre la junta directiva, los trabajadores y los usuarios.

La situación administrativa se refleja en la falta de reemplazos para el personal que se retira y en demoras críticas en el pago de cesantías y liquidaciones. A esto se suma el incumplimiento de los acuerdos derivados del paro de 2024, la persistencia de la tercerización laboral, la violación de jornadas y una deuda que supera los 40.000 millones de pesos.

En la parte operativa, los pacientes enfrentan un desabastecimiento permanente de medicamentos e insumos que los obliga a autogestionar sus tratamientos.

Además, la obsolescencia tecnológica es crítica, con equipos y computadores que superan los 20 años de uso y cierres de servicios por falta de renovación. Asimismo, las fallas administrativas generan represamiento en la facturación ante las EPS.



"Por otro lado, nos ponen en alerta ante un cierre progresivo de Metrosalud de una manera sistemática y silenciosa. Alertamos entonces a la comunidad en general porque tememos que este cierre progresivo de servicios lleve finalmente a una reducción en la calidad de los mismos", expresó Gonzalo Vélez López el presidente de ASMEDAS Antioquia, entregó los detalles.

La reorganización de la atención ha centralizado personal en unidades como la de Buenos Aires, obligando a usuarios de escasos recursos a desplazarse entre diferentes sedes para trámites de facturación, entrega de fórmulas u odontología.

"La solicitud al Distrito consiste en que se refuercen los recursos, los fármacos y la plantilla de personal de modo que se pueda satisfacer adecuadamente las demandas de cada comunidad. La gran parte de los centros de atención médica tienen poblaciones asignadas que representan un municipio de sexta categoría", así lo pidió, Sandra Garcia, presidenta de la junta directiva de Metrosalud.

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Además el centro de salud de Robledo se denuncia el desmantelamiento operativo con reducciones de personal y la exigencia de facturar citas en Belén, una estrategia que, según denuncian, busca marchitar los servicios de manera similar al cierre indefinido de sedes como Florencia, Villa Tina y Llanaditas, para justificar la inactividad de los puntos.