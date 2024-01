La senadora Piedad Córdoba recibió cristiana sepultura en Medellín

Los aplausos, arengas y ovaciones marcaron el último adiós de la senadora Piedad Córdoba, cuyos restos mortales fueron velados por más de 15 horas en el cementerio Campos de Paz en Medellín desde donde partió una caravana, que encabezaron tres coches fúnebres, hacia la parroquia Santa Lucía ubicada en el barrio La Floresta donde la esperaban familiares, amigos y políticos.

Fue una Eucaristía corta en la que al final hubo varias intervenciones, entre ellas la de su hijo Juan Luis Castro Córdoba, quien además de agradecer a familiares, amigos e inclusive a los escoltas de su mamá que la cuidaron de las balas; hizo un recorrido por la historia política de la senadora.

"Era el principio y el fin, el alfa y la omega; el sol que me iluminaba. Todo lo hacía por ella de alguna manera, te voy a amar siempre, te vamos a extrañar siempre y no tengo sino palabras ahora para descansar y llorar porque no sé cómo superar esto", expresó el hijo de la senadora.

Ahora sus restos reposarán en el cementerio Jardines de Montesacro en Itagüí, que fue elegido por su familia para darle cristiana sepultura.

Así luce la parroquia Santa Lucía del barrio La Floresta en Medellín, donde se adelantan las exequias de la senadora Piedad Córdoba. #VocesySonidos pic.twitter.com/W1bOcIpR6w — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 23, 2024