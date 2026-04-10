Ladrones robaron a hombre mientras niños salían de clases en un colegio de Medellín

La delincuencia está azotando a Medellín y muestra de ello es el reciente hecho en donde quedó grabado en video como un ladrón aborda a un hombre que estaba en una motocicleta y le hurta una de sus pertenencias. Sin embargo, hay un agravante: todo fue delante de varios menores de edad que salían de la Escuela Clodomiro Ramírez.

Ante la ingenua mirada de los niños y niñas y de los padres de familia que iban a recoger a su hijos, muchos de ellos empezaron a reprochar que los delincuentes hayan cometido el robo al frente de una institución educativa de la capital de Antioquia.

Una vez ocurrido este hecho, las autoridades en Medellín comenzaron rápidamente a buscar al ladrón y a la persona que lo estaban esperando en una moto para fugarse rápidamente, para ello se usaron las cámaras de seguridad de la ciudad que, por ahora, no han podido dar con el paradero exacto de los delincuentes.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, indicó que a pesar de todo el uso de la tecnología sí les permitió saber de dónde habían salido los ladrones para posteriormente llegar a las afueras del Clodomiro Ramírez.



"Ya se tiene las características de la moto, ya se tienen las placas de la moto. Se logró identificar que las placas son falsas, pero se logró identificar que esta moto salió de el sector Nororiental, puntualmente de un barrio de Aranjuez. Y esos también van a caer, así como vienen cayendo uno a uno los atracadores", destacó el funcionario.

De momento, tanto las autoridades de Medellín como la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentran haciendo las labores correspondientes para poder dar con el paradero de los delincuentes que protagonizaron esta lamentable situación al frente de decenas de menores de edad.