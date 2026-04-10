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Ladrones robaron a hombre mientras niños salían de clases en un colegio de Medellín

Los delincuentes huyeron en una motocicleta con placas modificadas.

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