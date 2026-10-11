Líder comunitario de Itagüí está entre los muertos durante intento de hurto en el centro de Medellín

Con el paso de las horas se siguen conociendo nuevos detalles del tiroteo ocurrido en pleno centro de Medellín donde un presunto fletero fue abatido por un funcionario del CTI cuando intentaba robar 25 millones de pesos a un ciudadano que los acababa de retirar de una sucursal bancaria cerca al cruce de la avenida La Playa con El Palo.

Aunque inicialmente los reportes policiales indicaban que la reacción del agente con su arma de dotación produjo la muerte de dos señalados delincuentes, se conoció que solo fue uno y que la otra víctima del hecho era un reconocido líder comunitario del municipio de Itagüí.

Publicidad

Se trata de Juan Esteban Urán Cano, de 36 años de edad, quien transitaba en ese momento por esta zona de la capital antioqueña a donde había ido para comprar unos regalos para un evento infantil en el barrio Artex donde era reconocido por su labor y presidente de la Junta de Acción Comunal.

Tanto el señalado responsable del intento de hurto como Urán fueron trasladados a Policlínica donde no pudieron salvarles la vida por la gravedad de las heridas provocadas tras la reacción del funcionario de la Fiscalía que entregó el arma de fuego para ser sometida a los análisis correspondientes dentro del caso.



De igual manera, avanza la recolección de vídeos de cámaras de seguridad de establecimientos del sector para determinar con exactitud las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Varias Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales y líderes políticos en el municipio de Itagüí han lamentado la muerte violenta de Urán Cano, la cual de acuerdo con el registro de las autoridades de seguridad en Medellín, se convierte en la número 185 ocurrida durante 2026.

Publicidad

Aunque con una reducción de seis casos frente al mismo periodo del año anterior, la comuna La Candelaria, en el centro, continúa siendo la zona de la capital antioqueña donde se concentran la mayor cantidad de estos hechos con 42 reportes.