Magisterio en Antioquia califica de "ilegal" descuento que haría Gobernación a docentes por paro

El magisterio en Antioquia rechazó que la Gobernación vaya a descontar el pago de al menos un día de los tres en los que salieron a paro por fallas en el sistema de salud. Los docentes aseguran que es una determinación ilegal y que atropella sus derechos como educadores.

El 24, 25 y 26 de febrero, docentes en el departamento de Antioquia estuvieron en paro por fallas en el sistema de salud, situación que desde ADIDA calificaron como insostenible debido a las constantes fallas en la red de prestadores. Ahora, cerca de un mes después, expresaron que el pago de esos tres días no les va a llegar por completo.

Sin embargo, esta polémica tiene un antecedente, y es que, en medio de las manifestaciones, la Gobernación de Antioquia había advertido que la no prestación del servicio o el cese de actividades sin justa causa no generaba el derecho a la remuneración, amparándose en que el Ministerio de Educación no había dado autorización para suspender las actividades académicas.

Con esta situación ya conocida con anterioridad, los profesores que estuvieron en el paro de 72 horas se encontraron con la sorpresa de que el pago correspondiente a esos tres días sería descontado de manera parcial y automática, generando el rechazo del magisterio de Antioquia, quienes aseguraron que “estas determinaciones son abiertamente ilegales y representan un atropello contra los derechos”.



En un comunicado dado a conocer en las últimas horas, ADIDA señaló que, al parecer, la Gobernación de Antioquia habría desconocido directrices del Ministerio de Educación, en donde se establece el derecho a la protesta social y que, además, obvió que se había hecho un llamado a las entidades territoriales a “abstenerse de impedir o sancionar su ejercicio por parte del magisterio colombiano”.

Blu Radio consultó con la Gobernación de Antioquia, que indicó que a los cerca de 3.000 docentes que habían participado en los tres días de paro se les había dado la posibilidad de compensar dos días; es decir, sí o sí se les descontará un día de trabajo, haciendo la claridad de que a aquellos que no se acojan a la compensación se les descontarán los tres días de remuneración.