En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paro minero
Guerra en Irán
Investigación a Petro en EEUU
FEP

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Magisterio en Antioquia califica de "ilegal" descuento que haría Gobernación a docentes por paro

Magisterio en Antioquia califica de "ilegal" descuento que haría Gobernación a docentes por paro

Durante tres días, docentes del departamento estuvieron manifestándose contra lo "insostenible" que consideran, dicen, las fallas en la red prestadora de salud.

Publicidad

Publicidad

Publicidad