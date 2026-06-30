Más de 100 desplazados dejan confrontaciones de grupos armados con uso de drones en Antioquia

Fuertes enfrentamientos con uso de drones y presiones de grupos armados provocaron un nuevo desplazamiento masivo en zona rural del municipio de Remedios. Cerca de 30 personas lo han hecho hacia el casco urbano de esa población, mientras que más de cien reciben atención en el municipio de Segovia

Disputas por el territorio en el Nordeste de Antioquia entre grupos armados provocaron en las últimas horas un nuevo drama humanitario para cientos de familias en una zona limítrofe entre los municipios de Segovia y Remedios.

Confrontaciones entre el Clan del Golfo y el frente cuarto de las disidencias de las Farc en la vereda El Río del municipio de Remedios generaron la llegada de un grupo de alrededor de 30 personas al casco urbano de esta población, mientras que la mayoría, al menos 118 ya han llegado al municipio de Segovia.

El personero de esta localidad, Hambler Patiño, indicó a Blu Radio que lo que inició como una medida de autoprotección de los habitantes en medio de constantes enfrentamientos con artefactos explosivos lanzados desde drones, se convirtió con el paso de las horas en una orden por parte de los ilegales que disputan el control del territorio.



En el caso del municipio de Segovia, Patiño indicó que la administración municipal dispuso de todas las condiciones logísticas para que los desplazados se albergaran en el coliseo de la Unidad Deportiva Abel Rivera Villa, mientras que al tiempo avanzan otros procedimientos legales con los afectados en el municipio de Remedios.

El representante del Ministerio Público en el territorio destacó que tras acercamientos con la fuerza pública, el Ejército se comprometió a desplegar acciones para llegar hasta el centro poblado de la vereda distante a unos 30 minutos de la zona urbana de Segovia y a menos de 10 de Remedios.

Publicidad

Este sería el tercer episodio de desplazamiento que se produce en menos de 15 días en Antioquia, luego de reportarse lo ocurrido en el corregimiento Puerto López del municipio de El Bagre y las veredas Doradas Altas y Tahamí en Tarazá.