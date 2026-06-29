Investigan exalcalde de Ciudad Bolívar, Antioquia, por no reconocer derechos de autor en fiestas

El exalcalde de Ciudad Bolívar, Antioquia, Mauricio Márquez Valencia, quedó bajo la lupa de entes de control luego de que la Procuraduría General de la Nación decidiera formular pliego de cargos en su contra por presuntas irregularidades relacionadas con la realización de las Fiestas del Arriero de 2023.

La actuación del Ministerio Público se origina en una posible omisión durante la organización del evento, uno de los más representativos del municipio del Suroeste antioqueño. Según el organismo de control, la administración local habría permitido la ejecución pública de obras musicales sin que, aparentemente, se hubieran garantizado los permisos correspondientes ni el pago de los derechos de autor y derechos conexos a la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos (Acinpro).

De acuerdo con la investigación preliminar, el entonces mandatario municipal tenía la responsabilidad de verificar que la programación artística cumpliera con los requisitos legales exigidos para el uso de repertorio musical en espectáculos públicos.

La Procuraduría considera que esa verificación no se habría realizado de manera adecuada, situación que podría representar un desconocimiento de la normativa nacional e internacional que protege los derechos de los artistas, intérpretes y productores fonográficos.



Las fiestas patronales y culturales suelen congregar a miles de asistentes y requieren la utilización de música en conciertos, presentaciones y demás actividades abiertas al público. Precisamente por ello, la legislación colombiana establece que los organizadores deben gestionar las autorizaciones correspondientes y efectuar el pago de los derechos derivados de la comunicación pública de las obras.

Tras evaluar los elementos recopilados durante la etapa de instrucción, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Andes calificó de manera provisional la conducta atribuida al exalcalde como una falta grave cometida a título de culpa gravísima, lo que da paso a una nueva fase del proceso disciplinario.

Con la expedición del pliego de cargos, Mauricio Márquez Valencia podrá ejercer su derecho de defensa y presentar las pruebas y argumentos que considere pertinentes antes de que el órgano de control adopte una decisión definitiva sobre su eventual responsabilidad disciplinaria.