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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de 3.500 policías estarán desplegados en Antioquia durante la Semana Santa

Más de 3.500 policías estarán desplegados en Antioquia durante la Semana Santa

Los uniformados han sido priorizados en lugares turísticos y de grandes aglomeraciones.

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