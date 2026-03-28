Más de 3.500 policías estarán desplegados en Antioquia durante la Semana Santa

A pocas horas de que comience oficialmente la Semana Santa, la Policía Nacional anunció el plan de seguridad que habrá en Antioquia y que contará con la presencia de más de 3.500 uniformados que buscarán que la celebración religiosa se lleve a cabo de manera segura en todas las subregiones del departamento.

Destacaron desde la Fuerza Pública que en los sitios de mayor aglomeración religiosa habrán actividades de prevención, control y acompañamiento con el fin de proteger a los locales, pero también a miles de turistas que llegan a Antioquia a pasar la Semana Mayor.

El coronel Ferley Sánchez, subcomandante de la Policía Antioquia, destacó que es importante que la ciudadanía viva una Semana Santa en convivencia debido a que las enormes aglomeraciones podrían eventualmente generar inconvenientes entre los participantes a estos eventos religiosos.

"Tenemos dispuestos más de 3.500 hombres del departamento con todas sus modalidades y especialidades del servicio de Policía garantizando que visitantes y habitantes del departamento de Antioquia puedan visitar cada uno de los actividades turísticas y sitios y eventos religiosos", indicó el uniformado.



Las autoridades en Antioquia indicaron que el dispositivo de seguridad va a priorizar los corredores viales, los centros religiosos y los espacios públicos debido que el receso escolar le permite a miles de familias salir de vacaciones a destinos popularmente apetecidos en la Semana Mayor como Jericó o Santa Fe de Antioquia.

Hay que mencionar que ad portas de que comiencen las celebraciones religiosas en el Urabá antioqueño aún hay dificultades por los puentes caídos que dejó el frente frío.