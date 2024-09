Más de 500 niños sin transporte escolar en zonas rurales con conflicto armado en El Bagre

500 niños de escuelas rurales están sin transporte escolar en El Bagre, debido a que no hay quién financie los 300 millones que cuesta el contrato semestral. A pesar de que el primer pago lo realizó la Alcaldía, el segundo que le correspondía a la Gobernación de Antioquia, no ha llegado a la administración local.

Al no contar con el transporte rural, estos niños que residen en territorios apartados del departamento, no podrán desplazarse hacia las instituciones por las siete rutas que permiten que no corran el riesgo de transitar por zonas controladas por los grupos al margen de la ley. Estas veredas que tienen que recorrer pertenecen a los corregimientos de Puerto López y Puerto Claver, y también a veredas como Pindora, Coroncoro, El Real, Puente del Tiguí, entre otras.

Vale la pena recalcar que debido a la falta de este transporte público, la ciudadanía ha manifestado que esto podría generar que los niños falten a las clases, pues los padres que no pueden transportar a sus hijos en motos o a pie, se ven obligados a dejarlos transitar solos en las veredas.

Las familias afectadas han hecho una petición a la gobernación de Antioquia, pues muchos de estos niños son de escasos recursos y de no poder encontrar una alternativa para el transporte, se pondría en riesgo la permanencia de los menores.