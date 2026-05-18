Más de 900 conductores sancionados dejan controles a piques y carreras en la avenida Las Palmas

Las constantes denuncias por piques ilegales, exceso de velocidad y maniobras temerarias en la avenida Las Palmas, mantienen en alerta a las autoridades de Medellín ante el riesgo de accidentes y las afectaciones a la movilidad en uno de los corredores viales más transitados entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

Frente a esta problemática, la Alcaldía de Medellín intensificó los operativos de control en articulación con la Policía y el Ejército Nacional, con el propósito de frenar las conductas que ponen en peligro a conductores, motociclistas y peatones.

En lo que va de 2026 se han realizado 53 intervenciones en la avenida Las Palmas. Como resultado de estos procedimientos, las autoridades han impuesto 649 comparendos a motociclistas y 254 a conductores de vehículos particulares.

Además, fueron inmovilizadas 151 motos y 36 carros por infracciones relacionadas con exceso de velocidad, maniobras peligrosas, conducción en estado de embriaguez y modificaciones no autorizadas en los automotores.



Autoridades en Medellín han impuesto este año más de 900 comparendos a conductores por carreras clandestinas y piques ilegales en la vía Las Palmas. Advirtieron que también podrían hacer efectivas sanciones contra promotores de estas prácticas, muchos de ellos influencers. pic.twitter.com/nYf6C6F29C — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 18, 2026

Sobre los piques y carreras ilegales, el secretario de Movilidad del distrito, Pablo Ruiz, señaló que están identificados los perfiles de quiénes estarían promoviendo estas prácticas, varios de ellos influencers, que podrían tener hasta sanciones penales.

"Quienes promuevan, participen o faciliten estas prácticas irresponsables serán denunciados penalmente, y activaremos todas las demás instancias legales y contravencionales en articulación con la Policía Metropolitana", afirmó Ruiz.

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El funcionario destacó que los controles, articulados con administraciones de Envigado y Rionegro, continuarán especialmente en puntos críticos donde durante las noches y madrugadas se presentan congestiones, competencias ilegales y situaciones que elevan el riesgo de siniestros viales.