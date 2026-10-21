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Medellín es la segunda ciudad del país en casos de extorsión: ciudadanos se mostraron preocupados

Así lo reveló el informe de Asocapitales. Este año, según las autoridades, este flagelo también va en aumento frente al 2025, aunque la microextorsión bajó un 90 %.

extorsión.jpg
Extorsión.
Foto: imagen de referencia, creada con IA.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Medellín se sitúa en segundo lugar, con 980 casos de extorsión en 2025, en el estudio adelantado por Asocapitales y el Departamento Nacional de Planeación, lo que genera preocupación en la ciudadanía.

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Las 32 ciudades capitales concentran el 54,3 % de los casos, con 7.291 en 2025. Bogotá lidera con 2.217, aunque bajó 16,1 % frente a 2024, seguida de Medellín (980), Barranquilla (733), Cali (438) y Cartagena (382). Esta última casi duplicó sus registros en un año, al pasar de 197 a 382 casos. También aumentaron en Tunja (76,7 %), Pasto (37,8 %) y Sincelejo (36,6 %).

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Algunos ciudadanos consultados por Blu Radio narraron haber sido víctimas de este flagelo, conocer casos cercanos o percibir que es un delito latente que genera inseguridad en la ciudad.

"Es un delito que está, pues, creciendo últimamente, más que todo por las redes, por las cosas, por llamadas. No he tenido situaciones personales con eso porque siempre soy una persona muy precavida, que, cuando veo llamadas así, yo no contesto el teléfono", aseguró un ciudadano.

"Yo diría que aquí lo más importante es que es un delito que cada vez crece más y lo ve 1 todos los días con las llamadas que son extorsivas, pidiendo información que uno no puede dar", agregó otra mujer consultada. "Este país está jodido y la policía a veces no hace nada, porque entonces ellos también a veces tienen miedo o les tienen que pagar a los a los muchachos. Los muchachos les pagan a ellos para que los dejen hacer lo que ellos quieren", indicó otra ciudadana preocupada.

Cifras de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá señalan que este año Medellín registra 758 denuncias por extorsión, un incremento del 1 % frente a la misma fecha del año anterior (nueve casos más). A la par, destacan las autoridades que las denuncias por microextorsión bajaron un 90 % y las de extorsión carcelaria un 31 %.

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