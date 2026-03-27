Medellín registró cinco muertes violentas en menos de 24 horas: hay disputas por microtráfico

Una jornada violenta ha vivido la capital antioqueña en las últimas 24 horas, en las que se han registrado homicidios en cuatro diferentes comunas de la ciudad, según el informe del Sistema de Información para Convivencia y Seguridad (SISC).

El caso más grave se registró en la comuna Castilla, barrio Las Brisas, donde se reportó un doble homicidio, dejando como víctimas a dos hombres que fueron identificados como Edwin Quintero Cardona, de 46 años, y Jonatan Alonso Cardona Hernández, de 39 años. Para este caso, las autoridades revelaron que se trata de un ajuste de cuentas interno, por el control del microtráfico.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que las autoridades vienen haciendo un esfuerzo importante para mantener la reducción en este delito, y que por tercer año consecutivo se tienen las tasas de homicidio más bajas en los últimos cuarenta años, pero que ahora los bandidos “se matan entre ellos”.

"Hoy hay más capturas de homicidas que el año pasado. Eso quiere decir que para nosotros el homicidio es una prioridad. ¿Por qué? Porque se trata de la defensa de la vida como valor supremo en nuestra sociedad y nosotros no vamos a descansar hasta seguir garantizando que esa reducción de homicidios siga a la baja. Pero mientras que nosotros hacemos con la policía, con la fiscalía y con el ejército estos esfuerzos, estos bandidos se siguen matando entre ellos", indicó.



Otro de los hechos violentos ocurrió en la comuna La América, barrio Calasanz Parte Alta, donde fue hallado el cuerpo de Jefferson Gil Ruiz, de 42 años. La víctima presentaba un impacto por arma de fuego y fue encontrada en una zona boscosa.

De otro lado, en el barrio Juan XXIII La Quiebra se reportó el homicidio de un hombre sin identificar, de entre 25 y 30 años aproximadamente. El hecho ocurrió a las 5:14 de la tarde y el cuerpo presentaba impactos por arma de fuego. Fue encontrado en vía pública.

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Finalmente se registró en la comuna Guayabal, barrio Trinidad, a las 10:31 de la noche. La víctima, también sin identificar y de entre 25 y 30 años, presentaba lesiones por arma cortopunzante y fue hallada en vía pública.