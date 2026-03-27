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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Medellín registró cinco muertes violentas en menos de 24 horas: hay disputas por microtráfico

Medellín registró cinco muertes violentas en menos de 24 horas: hay disputas por microtráfico

El caso más grave fue el de dos hombres parte de un grupo alineado a La Terraza. Las autoridades destacaron que aún así este delito va a la baja y que han capturado a más homicidas este año.

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