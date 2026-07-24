Medellín tendrá varios cierres viales este domingo: restricciones afectarán 4 comunas

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, anunció cierres viales en diferentes sectores de la ciudad por la realización de la Grandeza Run Fest 2026, competencia deportiva que se llevará a cabo este domingo 26 de julio.

La carrera Grandeza Run Fest comenzará a las 7:00 de la mañana y se extenderá hasta las 9:30 de la mañana. El evento contará con recorridos de 3K, 5K, 11K y 15K, con punto de partida y llegada en la carrera 70, en inmediaciones del estadio Atanasio Girardot.

Los cierres viales en Medellín estarán vigentes entre las 6:30 de la mañana y las 10:00 de la mañana, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores y demás ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación.

Las afectaciones por la carrera tendrán incidencia en las comunas 11-Laureles/Estadio, 16-Belén, 15-Guayabal y 10-La Candelaria. Además, se presentarán desvíos y modificaciones en algunas rutas de transporte público durante el desarrollo de la competencia.



De manera adicional, por las labores de montaje y desmontaje de la Grandeza Run Fest 2026, se realizará un cierre en la carrera 70, entre las calles 50 (Colombia) y 48 (Pichincha), desde las 11:00 de la noche del sábado 25 de julio hasta las 11:00 de la mañana del domingo 26.

Mapa de cierres viales en Medellín, domingo 26 de julio de 2026. Foto: Alcaldía de Medellín

Durante la jornada deportiva también será cancelada la ciclovía del estadio, una medida que hace parte del dispositivo de movilidad previsto para facilitar el desarrollo de la competencia y garantizar la seguridad de los participantes.

La Secretaría de Movilidad dispondrá de 36 agentes para acompañar el recorrido de la Grandeza Run Fest y apoyar las labores de regulación del tránsito en los sectores que tendrán cierres y afectaciones viales.

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Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para consultar el estado de las vías, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y programar con anticipación sus recorridos para evitar inconvenientes durante la jornada.