Megaoperativo en El Carmen de Viboral dejó 10 personas capturadas por tráfico de drogas y extorsión

Un contundente operativo de la Policía Nacional permitió la captura de nueve personas y la aprehensión de un adolescente señalados de integrar una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y la extorsión en el municipio de El Carmen de Viboral.

De acuerdo con las autoridades, los capturados serían integrantes de la estructura delincuencial conocida como 'El Mesa' y entre los detenidos se encuentran, por ejemplo, alias 'Zarco' de 22 años, señalado como supuesto coordinador y sicario de la organización.

Además, está alias 'Mona' de 34 años, quien presuntamente dirigía la distribución de sustancias estupefacientes en el área urbana;y alias 'Mutto' de 31 años, señalado de liderar el cobro de extorsiones.

El comandante encargado de la Policía Antioquia, coronel Ferley Puerto, destacó el resultado operacional y aseguró que estas personas registran antecedentes judiciales por diferentes conductas delictivas.



"Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego, munición, más de 1300 dosis de escupefacientes, teléfonos celulares y un elemento de interés para la investigación", indicó el oficial.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para avanzar en el respectivo proceso judicial.

Otros golpes recientes contra 'El Mesa'

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En abril pasado, la Policía logró la captura de 23 integrantes de ‘El Mesa’, una peligrosa estructura criminal señalada de cometer homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes, desapariciones forzadas y porte ilegal de armas en distintas zonas del país.

También en febrero pasado, las autoridades adelantaron un megaoperativo contra ese mismo grupo, en Rionegro, ofensiva que dejó 12 capturados y casi 400 dosis de droga incautadas.