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Megaoperativo en El Carmen de Viboral dejó 10 personas capturadas por tráfico de drogas y extorsión

Entre las personas detenidas está el coordinador de sicarios del grupo delincuencial El Mesa, según detallon las autoridades. Avanza la judicialización de los capturados.

Capturados de El Mesa en Antioquia
Capturados de El Mesa en Antioquia,
Foto: Policía Antioquia.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 15 de jun, 2026

Un contundente operativo de la Policía Nacional permitió la captura de nueve personas y la aprehensión de un adolescente señalados de integrar una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y la extorsión en el municipio de El Carmen de Viboral.

De acuerdo con las autoridades, los capturados serían integrantes de la estructura delincuencial conocida como 'El Mesa' y entre los detenidos se encuentran, por ejemplo, alias 'Zarco' de 22 años, señalado como supuesto coordinador y sicario de la organización.

Además, está alias 'Mona' de 34 años, quien presuntamente dirigía la distribución de sustancias estupefacientes en el área urbana;y alias 'Mutto' de 31 años, señalado de liderar el cobro de extorsiones.

El comandante encargado de la Policía Antioquia, coronel Ferley Puerto, destacó el resultado operacional y aseguró que estas personas registran antecedentes judiciales por diferentes conductas delictivas.

"Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego, munición, más de 1300 dosis de escupefacientes, teléfonos celulares y un elemento de interés para la investigación", indicó el oficial.

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Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para avanzar en el respectivo proceso judicial.

Otros golpes recientes contra 'El Mesa'

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En abril pasado, la Policía logró la captura de 23 integrantes de ‘El Mesa’, una peligrosa estructura criminal señalada de cometer homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes, desapariciones forzadas y porte ilegal de armas en distintas zonas del país.

También en febrero pasado, las autoridades adelantaron un megaoperativo contra ese mismo grupo, en Rionegro, ofensiva que dejó 12 capturados y casi 400 dosis de droga incautadas.

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