Megaoperativo en la zona rosa de la comuna 4 de Medellín: 3 locales cerrados y sanciones

Con la intervención de 180 personas, entre agentes de la Policía Nacional, el Ejército y la Secretaría de Movilidad, entre otras entidades, las autoridades en Medellín adelantaron un megaoperativo en el barrio Aranjuez, en una conocida zona de discotecas y bares, donde impusieron cuatro comparendos por Código de Policía y una persona trasladada al centro de traslado por protección.

Tras la visita a 32 establecimientos comerciales, suspendieron el funcionamiento de tres de ellos por no cumplir con las normas, además de que hicieron 11 incautaciones por violación del espacio público y decomisaron ocho botellas de licor de contrabando. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, destacó que la misma comunidad ha seguido solicitando operativos en la zona.

"Tenemos que garantizar un sano equilibrio entre el comercio y los residentes, entre el espacio público y los vehículos, entre quienes disfrutan del espacio público y quienes transitan. Gente que no respeta las normas de tránsito, gente que cree que no tiene por qué respetar a la autoridad. Este es uno de los lugares donde nosotros venimos diciendo, aquí pareciera que no hubiera ni Dios ni ley", aseguró el secretario.

De acuerdo con la Alcaldía, en total 396 personas fueron requisadas. La acción se efectuó en las calles 92 y 93, entre las carreras 50A, 49, 46 y 47, y arrojó la incautación de 10 gramos de sustancias psicoactivas, la aplicación de 135 comparendos por infracciones de tránsito y la inmovilización de 70 motocicletas.

Con estos operativos las autoridades buscan reducir la criminalidad en la ciudad y la disminución de delitos como hurto, tráfico de drogas e incluso evitar el tráfico de menores de edad en esos sitio nocturnos.