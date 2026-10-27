Megaoperativo en Medellín y Antioquia dejó 135 capturados y un cabecilla de las disidencias abatido

Más del doble del reporte preliminar dejó el megaoperativo adelantando por Ejército y Policía en las últimas horas en Medellín y otros municipios del departamento, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella.

Según el reporte entregado por el mandatario, fueron 135 capturas y 153 allanamientos, como resultado de una ofensiva contra estructuras criminales que, según indicó, continúa en desarrollo. De las capturas reportadas, 54 se produjeron en flagrancia, 66 se hicieron mediante orden judicial y 11 corresponden a ciudadanos extranjeros. Además, se registraron cuatro aprehensiones adicionales.

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El balance también registra 98 expulsiones. De acuerdo con el mandatario, la información procesada corresponde al 85 % de los resultados del operativo.

Durante los procedimientos, la Policía Nacional abatió a alias Primo Sangre, señalado como segundo cabecilla de las disidencias del Frente 36 de las Farc en Antioquia. Según el reporte presidencial, el hombre murió durante el operativo luego de oponer resistencia. El presidente también informó sobre una notificación roja de Interpol, aunque no precisó en su balance público a quién corresponde.



Entre los que ahora deberán responder ante la justicia está alias 'Risas', de la estructura delincuencial “La Roja”, señalado de robar relojes Rolex a extranjeros. Esto le dijo el jefe de Estado.

"Este es risas y este es valenciano. No, no, es que ese miedo que ustedes sienten hoy es el mismo miedo que sienten sus víctimas. 13 años robando, azotando a la gente, se les la fiesta. Bienvenidos a la Patria Milagros. Van a saber lo duro que muerde el Tigre", aseguró.

#Video El reporte que se tiene es de un delincuente de las Disidencias dado de baja, en 153 allanamientos se efectuaron 135 capturas, entre estas dos delincuentes dedicados al robo de rolex a extranjeros, a quien el presidente @ABDELAESPRIELLA confrontó. #MañanasBlu pic.twitter.com/GK36sa9aIn — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 27, 2026

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En materia de incautaciones, las autoridades reportaron diez armas de fuego, entre ellas un fusil, siete pistolas y un revólver, además de cinco armas traumáticas, 59 celulares y siete radios de comunicación. Esto le dijo a otro capturado, a quien llamó “Zapata”.

"Se llevaban mujeres desde Colombia engañadas para esclavizarlas sexualmente, para nada. Una persona que hace eso no es un hombre, de verdad. Esclavizar a las mujeres. Bueno, vas a ver cómo termina este proceso. Bienvenido a la Patria Milagros, Zapata", indicó.

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En los procedimientos también fueron incautados 717 millones de pesos y 25.000 euros. En cuanto a estupefacientes, el balance incluye 40 kilos de cocaína, 6.377 gramos de base de coca, 19.750 gramos de marihuana y 5.800 gramos de drogas sintéticas.

El mandatario aseguró que la ofensiva continuará contra los cabecillas, las armas, las finanzas y las estructuras criminales. Advirtió, además, que los resultados podrían aumentar una vez se consolide la totalidad de la información.