Más de 100 allanamientos y 60 capturas en operativo contra extorsión, asesinato y drogas en Medellín

En un despliegue de seguridad ejecutado durante las primeras horas de la madrugada, las autoridades en Medellín desarrollaron una ofensiva coordinada contra las estructuras criminales que impactan la tranquilidad ciudadana. Las acciones operativas se centraron en la realización de más de 100 allanamientos simultáneos dirigidos a combatir a redes delictivas dedicadas a delitos de alto impacto como la extorsión, el homicidio, el tráfico de estupefacientes y el hurto a la ciudadanía y al menos 60 capturas.

Intervención en la madrugada y despliegue territorial

Desde las 3:20 de la mañana, los equipos interinstitucionales avanzaron en el desarrollo de las diligencias judiciales e intervenciones en puntos clave de la ciudad. Durante la jornada se coordinaron procedimientos de registro y control encaminados a ejecutar múltiples capturas e interceptar a miembros de organizaciones delictivas que se dedican a intimidar de forma cotidiana a la población.

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El desarrollo de este operativo busca neutralizar el accionar de grupos enfocados en el comercio ilícito de estupefacientes, así como frenar a las estructuras responsables de cobros extorsivos, robos y hechos de violencia homicida que afectan de manera directa el bienestar y la tranquilidad de la gente.

Coordinación interinstitucional y fuerzas articuladas

Para la realización de esta jornada de seguridad, se articuló un trabajo conjunto entre diversas instituciones de la fuerza pública y organismos del Estado. En los procedimientos participaron activamente la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, junto con la presencia y acompañamiento de autoridades gubernamentales como el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, gobernador Andrés Julián y el presidente Abelardo de la Espriella.



Esta convergencia de fuerzas operativas y judiciales permitió desplegar capacidad de control institucional en el terreno desde la madrugada, garantizando el respaldo legal y la efectividad en cada una de las inspecciones y registros llevados a cabo.

Lucha contra la intimidación e impacto a la criminalidad

Las autoridades presentes en el operativo enfatizaron el comportamiento de los integrantes de las bandas delictivas al momento de ser confrontados por la fuerza pública, haciendo notar el claro contraste entre la actitud intimidatoria con la que someten a las personas día a día y su reacción al verse acorralados por la ley.

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Asimismo, se reiteró la importancia de mantener de forma sostenida e ininterrumpida este tipo de operatividad en contra de las estructuras criminales, asegurando que las acciones contra las redes dedicadas al delito no sean un hecho aislado, sino una estrategia permanente para garantizar la seguridad de la ciudadanía.