Incautaron más de 30 kilos de cocaína y capturaron integrante de 'Los Chivos' en Medellín

Un hombre capturado y 32 kilogramos de clorhidrato de cocaína incautados dejó un operativo de la Policía Nacional contra el tráfico de estupefacientes en el barrio La Hondanada de Medellín.

De acuerdo con las autoridades, el resultado representa una afectación a las actividades ilícitas del grupo delincuencial organizado ‘Los Chivos’, estructura que, según las investigaciones, obtendría rentas criminales de hasta 900 millones de pesos mensuales mediante la comercialización de sustancias.

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Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es el posible destino del cargamento. Las indagaciones preliminares señalan que la cocaína incautada presuntamente sería distribuida y comercializada en inmediaciones de una institución educativa cercana al lugar de la intervención.

El coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, mencionó que esta situación representa un riesgo para la seguridad y la integridad de niños, niñas y adolescentes, debido a la posible presencia de redes de expendio de drogas en entornos escolares.



"De acuerdo con nuestras investigaciones, estos estupefacientes estarían destinados a la subcomercialización en inmediaciones de una institución educativa cercana al lugar del procedimiento, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes", indicó el uniformado.

Durante el allanamiento, los uniformados también encontraron e incautaron elementos utilizados para la dosificación de sustancias estupefacientes, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes como parte del material probatorio del procedimiento.

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El hombre capturado registra antecedentes judiciales por los delitos de aprovechamiento de error ajeno y lesiones personales, según el reporte oficial. Tras su detención, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con la droga y los demás elementos incautados, para avanzar en el proceso de judicialización.