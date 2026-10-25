Autoridades en Bello encienden alarmas por aumento en el último año del 16 % en accidentes viales

El número de accidentes de tránsito registrados en Bello durante 2026 encendió las alertas de las autoridades de movilidad, que buscan frenar el crecimiento de la siniestralidad y reducir las consecuencias para quienes se desplazan por las vías del municipio.

Con corte al 30 de septiembre, el municipio contabilizó 2.032 siniestros viales, frente a los 1.750 reportados durante el mismo periodo de 2025. La diferencia representa un crecimiento del 16,1 %.

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Los lesionados también pasaron de 1.990 a 2.354, un aumento cercano al 18,3 %. En contraste, las muertes en las vías bajaron de 35 a 33 casos, aunque el balance mantiene la preocupación por la pérdida de vidas en hechos de tránsito.

Ante este panorama, Andrés Camilo Montoya Osorio, secretario de Movilidad, indicó que las autoridades intensificaron sus labores de vigilancia y control. Durante el periodo analizado adelantó 1.934 operativos, en los que se impusieron 29.635 comparendos y se inmovilizaron 9.511 vehículos. Además, las autoridades practicaron pruebas de alcoholemia a 3.624 conductores: 228 dieron positivo y otros 18 se negaron a realizar el procedimiento.



"Nosotros, como autoridad de tránsito, educamos, controlamos y sancionamos, pero sin el compromiso de los actores viales es imposible mejorar los indicadores. Por eso invitamos a la prudencia y a la responsabilidad, por convicción y no para evitar un comparendo o una multa", aseguró el funcionario.

Entre las conductas más recurrentes por las que se han impuesto comparendos en medio de controles están la circulación en lugares u horarios restringidos, incumplir la revisión técnico-mecánica, exceder los límites de velocidad, conducir sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vigente y no detenerse ante la luz roja o amarilla del semáforo.

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Hasta ahora 20.159 personas en esta localidad del norte del Valle de Aburrá han participado en actividades de pedagogía y sensibilización sobre seguridad vial, dirigidas a promover conductas responsables entre conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.