Metro de Medellín opera con normalidad tras solucionar inconveniente en vía férrea

Los habitantes del Valle de Aburrá se vieron por varias horas sumamente afectados por el cierre del servicio de siete estaciones del Metro de Medellín, esto debido a un inconveniente con un vehículo auxiliar en las vías férreas.

Aunque las labores de los expertos comenzaron desde la madrugada, por cerca de seis horas el servicio del sistema de transporte masivo se vio afectado, damnificando a miles y miles de personas que en muchos casos llegaron tarde a sus trabajos o, incluso, no pudieron llegar a clases de universidad.

"El Metro colapsa todo a Medellín, es algo bastante preocupante. Llevo aquí como que hora y pico... Ya me tiré el parcial, ya no llegué. Tengo que seguir a la otra clase igual, entonces, toca ir", expresaron los usuarios.

Una de las situaciones más complicadas se vivió en Industriales en donde por el cierre de la entrada y salida de la estación para evitar aglomeraciones en la plataforma, cientos de usuarios estuvieron por varios minutos en medio de empujones y peleas para poder ingresar al Metro.



Luego de los trabajos en la vía férrea y de la espera de las personas, la Línea A volvió a su normalidad y todas las estaciones volvieron a su funcionamiento habitual como explicó Daniel Herrera, jefe de trenes del Metro de Medellín.

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"Informamos que a partir de ese momento se restablece el el servicio comercial en la Línea A. Esta madrugada tuvimos un inconveniente técnico con un vehículo utilizado para realizar el mantenimiento de la catenaria, y tuvimos que desplazar otros vehículos de mantenimiento y un grupo de 30 personas de nuestro equipo técnico especialistas en mantenimiento de vehículos", indicó el funcionario.

Esperan las autoridades en la capital de Antioquia y otros municipios del Área Metropolitana que la movilidad en la hora pico de la tarde funcione con mayor normalidad y así se eviten las congestiones que se reportaron durante toda la mañana de este miércoles.