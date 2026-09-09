En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Juliana Guerrero
Porte de armas
Marco Rubio
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Metro de Medellín opera con normalidad tras solucionar inconveniente en vía férrea

Metro de Medellín opera con normalidad tras solucionar inconveniente en vía férrea

Miles de personas se vieron afectadas por el cierre de siete estaciones en el transcurso de la mañana.

Metro de Medellín.jpg
Metro de Medellín //
Foto: suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

Los habitantes del Valle de Aburrá se vieron por varias horas sumamente afectados por el cierre del servicio de siete estaciones del Metro de Medellín, esto debido a un inconveniente con un vehículo auxiliar en las vías férreas.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Aunque las labores de los expertos comenzaron desde la madrugada, por cerca de seis horas el servicio del sistema de transporte masivo se vio afectado, damnificando a miles y miles de personas que en muchos casos llegaron tarde a sus trabajos o, incluso, no pudieron llegar a clases de universidad.

Últimas noticias

Calor
Antioquia

Cuatro subregiones de Antioquia reportan altas temperaturas: Suroeste y Urabá, los mayores registros

Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
Antioquia

Hombre le confesó a su jefe el feminicidio y este halló el cadáver en Copacabana, Antioquia

"El Metro colapsa todo a Medellín, es algo bastante preocupante. Llevo aquí como que hora y pico... Ya me tiré el parcial, ya no llegué. Tengo que seguir a la otra clase igual, entonces, toca ir", expresaron los usuarios.

Una de las situaciones más complicadas se vivió en Industriales en donde por el cierre de la entrada y salida de la estación para evitar aglomeraciones en la plataforma, cientos de usuarios estuvieron por varios minutos en medio de empujones y peleas para poder ingresar al Metro.

Lea también:

Agua.jpg
Antioquia

Comerciantes de Medellín advierten pérdidas de empleo y afectación nocturna por cortes de agua

Joven se hirió con arma traumática en colegio de Medellín.jpg
Antioquia

Joven de 17 años ingresó arma traumática a colegio público de Medellín y se hirió a sí mismo

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Luego de los trabajos en la vía férrea y de la espera de las personas, la Línea A volvió a su normalidad y todas las estaciones volvieron a su funcionamiento habitual como explicó Daniel Herrera, jefe de trenes del Metro de Medellín.

Publicidad

"Informamos que a partir de ese momento se restablece el el servicio comercial en la Línea A. Esta madrugada tuvimos un inconveniente técnico con un vehículo utilizado para realizar el mantenimiento de la catenaria, y tuvimos que desplazar otros vehículos de mantenimiento y un grupo de 30 personas de nuestro equipo técnico especialistas en mantenimiento de vehículos", indicó el funcionario.

Esperan las autoridades en la capital de Antioquia y otros municipios del Área Metropolitana que la movilidad en la hora pico de la tarde funcione con mayor normalidad y así se eviten las congestiones que se reportaron durante toda la mañana de este miércoles.

Relacionados

Antioquia

Valle de Aburrá

Medellín

Metro de Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad