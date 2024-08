Minero en Caucasia lleva más de una semana de haber desaparecido en el río Cauca

Minero en Caucasia lleva más de una semana desaparecido. Versiones de quienes lo vieron por última vez aseguran que cayó al río Cauca en extrañas circunstancias.

Wilmer Ortega es el hombre que desapareció hace más de una semana en el municipio de Caucasia. Según las versiones de sus compañeros de draga, en el corregimiento Margento, este hombre se habría dormido a la orilla del río mientras ellos trabajaban y cuando fueron a buscarlo ya no estaba, al parecer, el río se lo llevó.

La hermana del minero desaparecido señala que esta versión le genera muchas dudas pues luego de una semana de búsquedas siguiendo el caudal del río no han podido dar con él.

Dicen ellos que se colocaron a trabajar supuestamente, ellos no escucharon nada, no vieron nada, cuando fueron a buscar a mi hermano que les ayudara, ya mi hermano no estaba, porque ellos dicen que se ahogó.

Lo que más angustia a la familia es que aunque han tenido el acompañamiento de los bomberos del municipio todavía no tienen rastro del señor Ortega, que de haber muerto ahogado debería flotar, por lo que se han dirigido a comunidades de corregimientos río abajo para que les informen si ven algún cuerpo.