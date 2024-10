Motociclista desmiente versión de Alfredo Morelos: "No he recibido su ayuda"

En la noche del 29 de octubre, a través de redes sociales, Alfredo Morelos se pronunció por el accidente de tránsito en el cual se vio envuelto cuando iba al entrenamiento de Atlético Nacional, en donde pidió disculpas y dijo estar colaborando con la víctima y las autoridades, pero, una nueva versión, desmentiría al delantero cordobés.

"Quiero compartir con ustedes que, días atrás, estuve involucrado en un accidente de tránsito mientras iba de camino al entrenamiento. Aunque fue una situación inesperada y desafortunada, lamentablemente, una persona resultó herida. Desde ese momento, he estado comprometido en colaborar con la recuperación y en brindar toda mi disposición a las autoridades para que les hechos se esclarezcan de manera justa", dijo Morelos en su comunicado.

Desmienten versión de Morelos

En diálogo con Mi Oriente, medio en Antioquia, Sebastián Dávila, de 27 años, quien sería el motociclista afectado por el accidente con el futbolista aseguró que "no lo han acompañado, ni a "su familia". Asimismo, dijo que se encuentra en un grave estado de salud. La novia de la víctima dijo que habría tenido un momento con el deportista en privado y en ningún momento pidió algún tipo de disculpa por lo sucedido, según dijo.

"En el momento del accidente nunca me enteré, tampoco me importa, yo no busco fama, soy una persona muy trabajadora (...) Tengo 27 años, soy técnico en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, el día del accidente yo iba para el trabajo. La verdad siento que destruyó mi vida, no se si voy a volver a caminar de manera normal", dijo Dávila, quien habría sido el implicado en este accidente.

Publicidad

Así fue el accidente

Cabe recordar que, según un video de una cámara de seguridad en la zona, Morelos estaba conduciendo por el carril y al intentar desviar un camión por invadir un poco el otro carril, termina impactando contra el motociclista, que de acuerdo con el clip, iba en el sentido contrario en el momento que impacta con la camioneta del futbolista.

Por ahora, este hecho aún se encuentra en manos de autoridades y Atlético Nacional no se ha pronunciado de manera oficial por este accidente.

🚗 Así fue el accidente de tránsito que tuvo el delantero Alfredo Morelos con grado 2 de alcoholemia.



🏥 El motociclista está internado en una clínica. pic.twitter.com/eNyZvfsaA9 — Habla Deportes (@HablaDeportes) October 24, 2024