Mujeres buscadoras: su importancia en el hallazgo de desaparecidos por conflicto armado

La Jurisdicción Especial para la Paz entregó su primer informe quincenal sobre los hallazgos en La Escombrera, en Medellín . Es importante decir que la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) trabajan en conjunto para hallar a las 502 personas registradas como desaparecidas en la Comuna 13.

Hay un asunto para resaltar y es la presencia de mujeres en estas búsquedas y no solamente de las familiares, sino de antropólogas forenses. Al respecto habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la directora de UBPD, Luz Janeth Forero Martínez.

Publicidad

Y que estas mujeres han denunciado la desaparición de sus familiares y han insistido en que sus voces sean escuchadas en el país. Martínez destacó la importancia de este fenómeno social y el liderazgo que han ejercido en este proceso.

"Me parece absolutamente importante hacer ese reconocimiento especial a las mujeres buscadoras. Fueron, en primer lugar, las que instauraron desde hace ya muchísimos años esas denuncias sobre los hechos, no solo ocurridos acá en las comunas, sino en muchos lugares de nuestro país. Son las personas que han hecho un gran esfuerzo de resistencia, resiliencia y que son las que están paradas para que este país no olvide y para que evitemos el negacionismo, en particular, frente a la desaparición de las mujeres", subrayó.

La directora afirmó que, a lo largo de los años, estas mujeres han desarrollado sus propias metodologías de búsqueda, trabajando incansablemente para reunir información y hasta visitando cárceles en busca de datos que puedan ayudar a encontrar a sus seres queridos.

Publicidad

Su esfuerzo no se limita al nivel personal, sino que también implica una dimensión política, impulsando leyes y medidas que favorezcan la búsqueda y visibilicen su situación.

"Probablemente muchas personas no saben que las mismas mujeres han construido sus propias metodologías de búsqueda, han determinado mecanismos de cómo avanzar ellas solas en las investigaciones para encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Han visitado, por ejemplo, cárceles para buscar a los perpetradores de los hechos de la desaparición y obtener información de primera mano, sobre lo que pasó con sus hijos, con sus esposos, con sus padres, con sus hermanos, con sus familiares", indicó.

Con una estadística alarmante de más de 124.000 personas desaparecidas en Colombia, la mayoría de ellas hombres, las mujeres se ven compelidas a tomar la iniciativa y liderar esta búsqueda.

Publicidad

En la Unidad de Búsqueda, la mayoría de los roles son ocupados por mujeres, desde tecnológicas hasta antropólogas, quienes han sido capacitados para realizar estas tareas con un alto rigor y conocimiento técnico.