Mujeres protestaron y expusieron en Asamblea críticas a reorganización de la Gobernación

Aunque todavía no ha sido firmado el decreto que reestructura la Gobernación de Antioquia, diferentes colectivos de mujeres protestaron este jueves contra los cambios en la Secretaría de las Mujeres, pues considera que sitúa a la mujer sólo como cuidadora de su hogar y desconoce otros roles, programas y proyectos que le apuntan a una visión integral.

Con arengas contra el gobernador Andrés Julián Rendón y críticas a su enfoque del cuidado, las presentes mostraron su descontento con los cambios. "¡No a la Secretaría del Desenfoque de Género! Las mujeres hemos sangrado, nos hemos movilizado. Y no va a ser usted quien nos vuelva a encerrar a la casa", decían las presentes.

Sobre las razones de la protesta, esto dijo Silvia Pulgarín, voceras del plantón. "Exigimos que se respete la política pública y la Secretaría de las Mujeres por la que fue creada. No meternos a todas dentro del mismo saco, como decimos algunas feministas. Y nos lleva y nos hace un retroceso histórico cuando el marido era el jefe y el amo, el padrón y el reproductor y la mujer era la subyugada".

Ante la manifestación, en la que en su fase final se hizo presente la secretaría de las Mujeres, diputados de la Asamblea de Antioquia le abrieron un espacio al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres de Antioquia, La Ruta Pacífica y la red de derechos sexuales y reproductivos para que, a través de cuatro delegadas, dieran su punto de vista. Aunque fue de la temática de los derechos de ellas, las diputadas brillaron por su ausencia en en plantón, mientras que los diputados Juan David Muñoz, Luis Peláez y Manuel García expusieron la importancia.

"Ojalá que sea el momento para que el señor gobernador reflexione frente a la reestructuración administrativa que plantea hacer, para que las conquistas que se han logrado, ejemplo, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Turismo para el Departamento, ejemplo, Maná, sean políticas públicas que sean respetadas, no desmembradas, no desarticuladas y no fortalecidas y acompañadas", dijo García.

#Video A esta hora diferentes organizaciones de mujeres en #Antioquia protestan contra la reestructuración de la @GobAntioquia. En minutos, intervendrán en la @asambleadeant. Por ahora, no ha habido un diálogo con @AndresJRendonC ni con la Secretaría de las Mujeres. #MañanasBlu pic.twitter.com/nYq0ABc8fd — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 11, 2024

"El gobernador hace esta reforma estructural eliminando secretarías importantes para el departamento y algunas que deja, les cambia completamente el enfoque. Este es el caso de la Secretaría de Mujeres, que le anexan nuevas secretarías que no tienen nada que ver con su enfoque de protección de derechos a las mujeres en el departamento de Antioquia. Cambian en un enfoque mucho más retrógrado", expuso a su turno el diputado Peláez.

Finalmente la secretaria de las Mujeres, María del Pilar Solano, defendió que esta dependencia, por el contrario, operará con más recursos este cuatrienio e indicó que son bienvenidas las posturas y críticas de quienes protestaron.

"El presupuesto de la Secretaría va a crecer, va en crecimiento. Tenemos una Secretaría robusta, grande, en todo sentido. El presupuesto va a ser de 100 mil millones aproximados al año", dijo.

Por lo pronto, esta reestructuración entraría en firme en septiembre y los cambios irán de manera paulatina hasta diciembre, según informó la Gobernación de Antioquia. Ante la falta de la firma, esperan que se hagan modificaciones a las secretarías que tendrán los cambios más drásticos, como Turismo, Mujeres y Minas.