Niña indígena murió por falta de atención médica por paro armado del ELN en Istmina, Chocó

Una niña indígena de 16 meses murió en el municipio de Istmina, Chocó, por falta de atención médica tras intimidaciones por cuenta del paro armado anunciado por el ELN en la región.

Como Isabella Piraza Pizario fue identificada la bebé de tan solo 16 meses de nacida que murió en en zona rural del municipio de Istmina tras no poder recibir atención médica oportuna por cuenta del riesgo latente para las comunidades de la región por cuenta del paro armado anunciado por el ELN que ya completa cinco días.

Según reportó a Blu Radio Jeison Mosquera, el alcalde de esta localidad, la menor de edad habitaba la comunidad indígena de San Cristóbal, a unas dos horas y media por lancha de la zona urbana del municipio, a donde se dificultó su traslado por cuenta del temor y la zozobra que persiste ante posibles enfrentamientos y represalias del grupo guerrillero por incumpliemiento a sus medidas.

“Tenía síntomas de paludismo, de desnutrición y por el paro no pudo salir. En esa comunidad no hay centro de salud y por la situación de seguridad no pudo llegar al médico", afirmó.

El alcalde Mosquera también expresó su impotencia ante la imposibilidad de acompañar a la familia que hoy llora la pérdida de esta niña, pues la condición de seguridad para navegar por el río San Juan no permite llegar hasta la zona de los hechos donde también hay otra personas con necesidad de atención médica y una mujer embarazada.

"No hemos podido acompañar a la familia porque como están en esa zona donde no se puede ingresar por el tema del paro y nosotros estamos en la cabecera municipal, únicamente hemos tenido comunicación por teléfono. Ha sido imposible ir al territorio", agregó.

Autoridades locales manifestaron que hay un grave riesgo también para 200 estudiantes de zona rural de Istmina que este domingo presentan las pruebas Saber 11 y cuya aplicación aún no está confirmada, pues la situación de seguridad puede complicar la llegada de la logística.