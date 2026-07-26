"No es sufiente por el daño que causaron": familia de campesino asesinado en Frontino, Antioquia

Esneider Flórez Manco era un campesino con discapacidad cognitiva y mental que trabajaba ocasionalmente en máquinas de caña en el corregimiento El Madero, a una hora del casco urbano de Frontino, Antioquia. Tenía 27 años y era el menor de seis hermanos, el niño de la casa, por lo que vivía con sus papás.

Un día salió a caminar solo, como solía hacerlo y no regresó; semanas después su familia se enteró que fueron miembros del Ejército los que lo habían desaparecido, tras someterlo a torturas que acabaron con su vida, hechos por los que recientemente fueron condenados cinco de los nueve militares señalados del crimen.

Edilse Flórez, hermana de Esneider, manifestó en diálogo con Blu Radio que 20 años de condena no es suficiente por el daño causado, por lo que la petición a la justicia es que los uniformados procesados no accedan a más beneficios.

"Ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Es como dijo el soldado, el que logró que todo eso se se supiera, él dijo, yo desde que lo vi entrar a la base militar, (pues, desde que lo vi entrar no desde que lo entraron, porque a él a él lo entraron a la fuerza), a él se le veía la capacidad que tenía".



Flórez narró que su hermano era el guardián de su madre, quien está altamente afectada por lo sucedido y se encuentra con acompañamiento psicológico, al igual que su padre.

"Sé que 20 años no es suficiente por el daño que nos hicieron, y queremos que se siga haciendo justicia, que los demás que faltan sean condenados. No queremos ni que le hagan más rebajas ni que por buena conducta los dejen salir antes de tiempo que si van a pagar los 20 años que sean en la cárcel", indicó.

Las labores de policía judicial permitieron establecer que el campesino murió en el baño de la base militar y, tras el homicidio, su cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado hasta un helipuerto y arrojado al río El Cerro.

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Por este crimen, otros cuatro militares están privados de la libertad, entre ellos, el comandante de la base militar, que ya fue condenado también a 20 años y 3 meses de prisión.