Militares aceptan responsabilidad en crimen de campesino y reciben condena de 20 años en Antioquia

Cinco militares del Ejército Nacional fueron condenados a 20 años y 2 meses de prisión tras aceptar, mediante preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, su responsabilidad en la tortura, homicidio y desaparición forzada agravada de Esneider Flórez Manco, un campesino de 27 años, con discapacidad cognitiva, en hechos ocurridos el 7 de octubre de 2025 en una base militar del municipio de Frontino, Occidente de Antioquia.

Los condenados son el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández. La decisión fue avalada por un juez de conocimiento, luego de que los uniformados aceptaran los cargos dentro de un preacuerdo con el ente acusador.

Según la investigación de la Fiscalía Seccional Antioquia, la víctima fue retenida en las instalaciones militares bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Durante cerca de cinco horas habría sido sometida a múltiples actos de tortura, entre ellos golpes, asfixia y sofocamiento. Además, fue desnudada, amarrada y colgada de un árbol.

"En la medida en que no recibían respuestas coherentes, debido a su discapacidad cognitiva, lo sometieron a una serie de tratos crueles, le infligieron dolores y sufrimientos físicos y psíquicos, con el fin de obtener de la víctima información o confesión de ser presunto integrante de un grupo armado organizado", expuso el fiscal del caso durante las audiencias.



Las labores de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron establecer que el campesino murió en un baño de la base militar como consecuencia de las agresiones.

La Fiscalía indicó que, tras el homicidio, el cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado hasta un helipuerto y arrojado al río El Cerro. Tres semanas después fue recuperado por las autoridades y enviado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que concluyó que la causa de la muerte correspondía a los actos de tortura sufridos.

Por este mismo caso, el entonces comandante de la base militar, el teniente Leider Ortiz Ortiz, ya había sido condenado mediante preacuerdo a 20 años y 3 meses de prisión. Entre tanto, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes continúan vinculados al proceso penal y permanecen privados de la libertad mientras avanza el juicio en su contra.