No hay clases en colegio de Envigado señalado de discriminar a niña con síndrome de down por amenaza

Por amenazas a docentes, suspendieron clases en colegio de Envigado señalado de discriminar a niña con síndrome de down. La medida se tomó, luego de la indignación que generó la situación que, al parecer, viven unos 89 estudiantes en todo el municipio



Sobre las amenazas

Las aulas de la Institución Educativa José Miguel de la Calle del municipio de Envigado estarán vacías este lunes 27 de abril, luego de que el plantel educativo y el cuerpo docente fuera objeto de intimidaciones, según un comunicado del consejo directivo conocido en las últimas horas.

Allí se detalla que se adelantará una asamblea para analizar la situación y definir las acciones correspondientes, en medio de la indignación que ha generado el caso de Celeste, una niña de cinco años con síndrome de down cuya madre relató en el Concejo que estaba siendo excluida.

Natalia Colorado expuso las dificultades a las que se han enfrentado como familia a la hora de que la menor de edad se adaptara a las circunstancias de este colegio público, donde, según su testimonio, hay cambios en los comportamientos de la niña y evidencia de que estaría siendo apartada del resto del curso sin tener un proceso educativo formal.

“Esto no se llama inclusión. Inclusión no es yo tener que estar acá sentada, tener que estar hablando con el alcalde, con la secretaría de educación, buscando a ver quién me puede ayudar. ¿Tú me puedes ayudar en dónde podemos tocar?”, afirmó Colorado.



En el reciente comunicado, la institución indicó que “no se ha incurrido en vulneración alguna de los derechos de los estudiantes”, a la par que indican que la reanudación de actividades académicas se informará oportunamente.

Sobre el caso puntual de Celeste, recién estalló la polémica a través de un comunicado del colegio en el que indicó que la estudiante nunca ha sido ubicada en un lugar diferente al de sus compañeros.

“Por el contrario, ha sido acogida con respeto, afecto y mediante la implementación de los ajustes pedagógicos necesarios para favorecer su adaptación al sistema educativo (...) hemos promovido de manera permanente una educación inclusiva, fundamentada en el respeto, la dignidad humana, la diversidad y la atención a las diferencias, conforme a los principios pedagógicos, legales y éticos que orientan nuestra labor”, se lee en la carta suscrita por la rectora del plantel, Francy Esperanza Chavez.

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Durante la mencionada sesión del Concejo, la concejal Sara Rincón denunció que tiene reporte de al menos 89 menores de edad que tampoco están asistiendo a clases por falta de garantías para facilitar su inclusión y acompañamiento en el sistema en los diferentes planteles públicos del municipio.