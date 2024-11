No he recibido una sola llamada del Gobierno nacional: Fico sobre emergencia en Santa Cruz

La difícil situación que atraviesan cientos de personas en el barrio Sinaí, comuna Santa Cruz de Medellín ha generado que diferentes entidades locales hayan puesto sus esfuerzos en ayudar a las 1.035 personas afectadas por la ruptura del tubo madre en la zona. El hecho que sucedió hace más de 48 horas tiene a Empresas Públicas de Medellín avanzando de manera primordial las negociaciones con la aseguradora para responder a los afectados que perdieron la mayoría de sus enseres.

De momento, desde Emvarias continúan removiendo los escombros, enseres dañados, lodo y limpiando las zonas que resultaron afectadas, sobretodo, para las 306 familias censadas que resultaron gravemente damnificadas.

Sin embargo, allí no para la preocupación porque el alcalde de Medellín , Federico Gutiérrez, aseguró que, hasta ahora, no ha recibido ninguna llamada de la Nación.

"Miren, al día de hoy yo no he recibido una sola llamada del Gobierno nacional, ni una sola. Aquí estamos atendiendo la emergencia nosotros", enfatizó el mandatario.

Adicionalmente, Gutiérrez insistió que esa falta de llamadas o mensajes por parte de las entidades de nivel nacional no se le hace extraña, ya que, según el mandatario, no están esperando si van a ayudar o no porque tiene claro que la respuesta es un no.

Este panorama hizo que la Alcaldía de Medellín tomara las riendas de la atención de la emergencia de la mano de EPM y de las ayudas que constantemente llegan a los centros de acopio por parte de la ciudadanía, mismas que le han permitido que lleguen diferentes ayudas a esta zona del nororiente de la capital de Antioquia.

Finalmente, ya se inició el restablecimiento del acueducto en la zona afectada, donde por lo menos 12 de los 15 tanques de la red secundaria ya cuentan con agua.