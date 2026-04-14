No hubo control en minutas o registro en libros de guardia en parranda vallenata en cárcel de Itagüí

No hubo controles en minutas o registro en libros sobre quiénes ingresaron y participaron de la parranda vallenata con Nelson Velasquez en la cárcel de Itagüí con los cabecillas de la paz urbana. Así lo dio a conocer el concejal de Medellín Andrés Tobón, quien aseguró que ese día entraron hasta menores de edad a la fiesta no autorizada por el Gobierno nacional.

No para el escándalo por la fiesta de vallenato y música popular que se vivió en el patio 1 de la cárcel La Paz de Itagüí, donde se habría celebrado una fiesta de cumpleaños y la posible salida de uno de los voceros del espacio socio jurídico, que adelanta el Gobierno del presidente Gustavo Petro y estructuras armadas del Valle de Aburrá.

El concejal de Medellín Andrés Tobon, reveló que le hicieron llegar pruebas contundentes que demuestran la falta de control de los funcionarios del Inpec, quienes obviaron todos los protocolos y se dejó en evidencia el mando que tienen los cabecillas sobre este penal de máxima seguridad.

En estas minutas quedó claro la falta de registro de los vehículos de gama alta y media que ingresaron sin ser requisados, además tampoco hubo ninguna anotación de ingreso de 138 personas que estuvieron en la parranda vallenata, entre ellas 8 menores de edad.

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La única referencia en la minuta es que a las 4.15 de la tarde, cuando ya habían salido los artistas como Nelson Velasquez y Nereo, se procedió a la salida de la totalidad de la visita, recordemos que en video se observan en estado de alicoramiento algunos de los que salen del penal.