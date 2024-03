“No permitiremos que recursos sin clara procedencia ingresen a la ‘vaca’”: Hacienda de Antioquia

El secretario de Hacienda de Antioquia, Eugenio Prieto, habló en Mañanas Blu sobre las preocupaciones que han surgido por la procedencia de los recursos para la ‘vaca’, una iniciativa para financiar la construcción de nuevas vías en el departamento promovida, principalmente, por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además, respondió a las acusaciones de que el Clan del Golfo habría girado dinero para esta causa.

Según dijo, hasta ahora “no hay ninguna certeza de que haya sucedido”; explicó que para evitar que dineros ilícitos entren en el presupuesto de la 'vaca' se tiene un convenio con cuentas referenciadas, es decir, los donantes deben estar debidamente identificados. Los recursos que no estén identificados con claridad se "separarán y se pondrán a disposición" de quien corresponda, de acuerdo con Prieto.

“Los recursos que no estén debidamente identificados con los donantes son recursos que no se apropian, que no ingresan al presupuesto del departamento. Esos recursos, como los están entregando ahora los donantes, están en una cuenta puente en Bancolombia y nosotros estaremos haciendo hoy, nuevamente, otra auditoría y recursos que no tengan una identificación, reitero, se separan, se aíslan y se ponen a disposición de los organismos competentes, la Fiscalía y otros; nosotros no vamos a permitir que recursos que no tengan clara procedencia ingresen al presupuesto del departamento”, mencionó.

¿Cómo verificar que dinero recolectado no sea del Clan del Golfo?

El secretario de Hacienda del departamento explicó que los canales a través de los cuales se reciben los recursos ya son verificados. Además, se realiza una auditoría para garantizar la transparencia en el proceso de trazabilidad de los recursos.

“Los canales por los que se están recibiendo los recursos son canales que verifican. La banca, el sistema financiero colombiano, tiene todos los mecanismos para esa verificación y por eso también ratifico en el propio convenio. Se habla de cuentas referenciadas y si las cuentas con los donantes no están debidamente identificadas, esos recursos no se apropiaron o no ingresarán al presupuesto del departamento porque lo que tenemos que hacer posterior a ir haciendo cortes es incorporar vía decreto u ordenanza esos recursos al presupuesto del departamento que no han ingresado, están temporalmente ahí y los recursos reitero que no estén debidamente identificados (…) no se incorporarán al presupuesto del departamento”, recalcó.

En cuanto a los recursos que se han recogido hasta el momento, se estima que la cifra alcanza los 1.700 millones de pesos. Si bien esto es significativo, aún se necesitan muchos más recursos para completar las obrasviales en Antioquia, según expresó Prieto.

En ese sentido, dejó claro que la ‘vaca’ no es solo una iniciativa simbólica, sino que busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de estas obras para el departamento y para todo el país.

