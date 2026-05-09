Nueva ruta de buses al aeropuerto José María Córdova desde Medellín, ¿cómo funciona?

A partir del próximo primero de junio del año en curso, las personas que deseen desplazarse en transporte público desde la capital antioqueña hasta el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, contarán con un nuevo centro de acopio de la empresa Combuses, que presta este servicio hasta el terminal aéreo.

Se trata de una alianza realizada entre el centro comercial San Diego y la empresa transportadora Combuses, que se unen para instalar un nuevo punto de partida y llegada para los usuarios del aeropuerto en Rionegro, al interior del centro comercial, según explicó María Isabel Rodríguez, directora de marca y fidelización del centro comercial San Diego.

“Es una alianza que venimos trabajando hace más de un año con Combuses, que es nuestro aliado estratégico, en donde le queremos brindar a todos los turistas, pero también a las personas locales, una movilidad segura. También digna de este espacio y de esta ciudad tan bonita. Entonces, lo que pensábamos es: qué bonito que desde acá puedan salir para el aeropuerto y que también aquí puedan llegar”, indicó Rodríguez.

Se trata de una apuesta innovadora en la que, por primera vez, una empresa de transporte operará desde el interior de un centro comercial. La nueva conexión funcionará en ambos sentidos y se utilizará la ruta del Túnel de Oriente y la avenida Las Palmas, con una frecuencia aproximada de cinco minutos.



“Digamos que tiene diferentes entradas y se conecta con varias arterias. La ubicación de Combuses para el aeropuerto va a estar ubicada dentro del centro comercial, cerca de toda la entrada principal, que es la vía paralela hacia Las Palmas”, informó la directiva.

El servicio será prestado las 24 horas del día, los siete días de la semana, y tendrá un costo de 20 mil pesos por trayecto. Además, estarán habilitados distintos medios de pago, entre ellos efectivo, tarjetas débito y crédito, códigos QR y la tarjeta Cívica.