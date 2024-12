Nuevamente ultimátum de 37 hospitales públicos de Antioquia a Nueva EPS por falta de pagos

Desde este martes, suspendieron la atención no urgente a los afiliados de la Nueva EPS en 37 hospitales públicos de Antioquia . La decisión se da por la falta de pagos y a una deuda que ascendería hasta los 170 mil millones de pesos.

La Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia comunicó que se tomó esta decisión se tomó por los pagos que no se han realizado a los hospitales en el mes de diciembre.

Hay que recordar que la EPS tiene cerca de dos millones de personas afiliadas en Antioquia, mismas que se verán perjudicadas por la suspensión de servicios como las consultas médicas, la entrega de medicamentos, la realización de laboratorios clínicos, entre otros. Además, este anuncio se da menos de una semana después de que también se diera un ultimátum hace algunos días por la misma situación en Antioquia: no habían hechos los pagos.

Ahora el cierre es un hecho y hay suspensión para los afiliados de la Nueva EPS en Bello, Caucasia, Itagüí, Jericó, Medellín, Sabaneta, Valdivia, Vigía del Fuertes y otros municipios del departamento, cuyos hospitales no han recibido los pagos correspondientes. El director ejecutivo de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, Luis Sánchez, ya había advertido sobre las afectaciones con los impagos.

“Tenemos esperanza de que estos nuevos interventores cumplan con los pagos periódicamente y que los pagos sean completos cada mes, y que hagamos algún tipo de pago por la deuda anterior. Porque vienen pagando solamente la cartera corriente, pero hay una cartera vencida de hace un año”, afirmó.

Según se ha podido conocer, el no pago de las responsabilidades de la Nueva EPS ha generado afectaciones en el pago de las nóminas a los empleados de los hospitales o también en el suministro de elementos hospitalarios vitales para la atención al público. A su vez hay que destacar que la EPS es una de las intervenidas por el Gobierno nacional y que no es la primera vez que suspende sus servicios no urgentes por falta de pagos.

Por último, y a la espera de que la Nueva EPS se ponga al día con las responsabilidades en estos 37 municipios de Antioquia hay que mencionar que los servicios urgentes sí continúan operando con normalidad para las personas afiliadas a la EPS en cuestión.