Nuevo POT en Medellín: estas son las zonas donde podrán estar las viviendas turísticas

El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, aprobado en segundo debate en el Concejo de Medellín, establecerá en qué sectores de la ciudad se permitirá desarrollar viviendas turísticas y ofrecer apartamentos en plataformas como Airbnb. La regulación busca ordenar esta actividad, reducir los conflictos de convivencia en unidades residenciales y establecer condiciones claras para propietarios y empresarios del sector turístico.

Así lo explicó Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, durante una entrevista en Meridiano Blu, de Blu Radio, en la que detalló los alcances de las nuevas disposiciones. Según el concejal, la normativa no busca acabar con los alquileres de corta estancia, sino delimitar los sectores donde podrán funcionar.

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"Este Plan de Ordenamiento Territorial no prohíbe la vivienda turística, sino que la regula y establece unas reglas claras para su desarrollo en nuestra ciudad", aseguró De Bedout. El funcionario señaló que la falta de regulación ha generado dificultades en unidades residenciales tradicionales, especialmente por el ruido, el ingreso y la salida constante de visitantes y los problemas de convivencia.

¿En qué barrios de Medellín se permitirá la vivienda turística?

El nuevo POT establece que los alojamientos turísticos no podrán funcionar indiscriminadamente en cualquier sector de Medellín. Su operación estará condicionada a los polígonos y las zonas de la ciudad que tengan usos del suelo compatibles con esta actividad.

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Entre los sectores mencionados por el presidente del Concejo están El Poblado, Laureles y Belén. Sin embargo, aclaró que no todos los inmuebles ubicados en estos barrios podrán destinarse a alquileres turísticos, pues deberán cumplir las condiciones de mixtura establecidas en la normativa.

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En el caso de El Poblado, De Bedout mencionó específicamente los barrios Manila y Astorga, además del Parque Lleras, como sectores que cuentan con zonas de media o alta mixtura. Estas condiciones permitirían el desarrollo de viviendas turísticas en las áreas que quedaron habilitadas por el POT.

Airbnb en Medellín: ¿qué apartamentos podrán ofrecerse como vivienda turística?

Las nuevas disposiciones también tendrán incidencia en los propietarios que ofrecen sus apartamentos mediante plataformas digitales como Airbnb y otros servicios de alquiler de corta estancia. Para determinar si pueden continuar con esta actividad, deberán revisar el uso del suelo asignado al inmueble.

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De Bedout explicó que la clasificación de mixtura será determinante para establecer dónde se permite prestar el servicio de alojamiento turístico. En ese sentido, las zonas de baja mixtura tendrán restricciones, mientras que las de media y alta mixtura podrán admitir esta actividad, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.

"Si es una baja mixtura, la normativa no permite desarrollar vivienda turística, porque se busca proteger los barrios tradicionales de Medellín. En cambio, si la vivienda está ubicada en una zona de media o alta mixtura, sí podría prestarse este servicio", explicó el presidente del Concejo.

La regulación contempla tanto la construcción de nuevos proyectos destinados a vivienda turística como el aprovechamiento de apartamentos existentes para ofrecer alojamiento a visitantes. El propósito es concentrar esta actividad en sectores definidos y evitar que se extienda a zonas residenciales donde pueda afectar la tranquilidad de sus habitantes.

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POT de Medellín contempla cerca de 179.000 viviendas turísticas

De acuerdo con De Bedout, el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial identifica zonas de media y alta mixtura en las que se podrían desarrollar cerca de 179.000 viviendas turísticas. La intención es que esta oferta crezca bajo criterios de organización y control, sin desconocer las dinámicas de los barrios tradicionales.

El concejal sostuvo que la regulación también representa una oportunidad para los empresarios del ecosistema turístico y para los visitantes que llegan a Medellín. No obstante, insistió en que el crecimiento de esta actividad debe responder a las condiciones urbanísticas definidas para cada sector.

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Déficit de 40.000 viviendas: otro de los objetivos del nuevo POT

Más allá de las disposiciones para Airbnb y los alojamientos turísticos, el presidente del Concejo destacó que uno de los principales objetivos del POT es impulsar nuevamente la construcción de vivienda familiar y tradicional en Medellín.

Según las cifras entregadas por De Bedout, la ciudad enfrenta un déficit de aproximadamente 40.000 viviendas y completa 12 años sin una reactivación significativa de la construcción. Por eso, considera que las nuevas disposiciones urbanísticas permitirán dinamizar la oferta inmobiliaria.

El funcionario sostuvo que aumentar la construcción de vivienda podría contribuir a moderar los precios de los arriendos y el costo de vida, mediante un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda.

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"Este POT realmente le deja a Medellín una herramienta contundente para reactivar la construcción de vivienda familiar y tradicional", concluyó De Bedout durante la entrevista en Meridiano Blu, de Blu Radio.