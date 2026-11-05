Octubre registró temperaturas encima del promedio en el Valle de Aburrá: ¿qué viene para noviembre?

Temperaturas en el Valle de Aburrá durante octubre superaron el promedio esperado tanto para el día como para la noche, de acuerdo con registros del SIATA. Se espera que las lluvias disminuyan sus valores habituales para este mes.

De acuerdo con el Área Metropolitana, el pasado mes se registraron 11 eventos de precipitación extrema. En medio de ellos resaltaron los del 5 y 9 de octubre, que incrementaron niveles de las quebradas y activaciones de sirenas en algunos sistemas de alerta temprana.

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Según explicó Julián Sepúlveda, líder del equipo de meteorología del SIATA, la situación de lluvias destacó más, respecto a lo esperado, en algunos municipios de la subregión del Valle de Aburrá: "Un 29% por encima para Itagüí y un 27% por encima para Bello. Si pensamos en el distrito de Medellín, estuvo muy cerca de las condiciones climatológicas, o sea, muy cerca del 100% de lluvia que se espera en promedio", explicó.

En términos de temperatura el SIATA señaló que, superaron, en promedio, entre 1 y 1.5 grados Celsius durante el día y entre 0.3 y 1 grados Celsius durante la noche.



Lluvias Valle de Aburrá. Foto: Área Metropolitana.

En ese sentido, el líder del equipo de meteorología del SIATA arrojó un pronóstico para lluvias en el presente mes: "Dado que el fenómeno el niño ha alcanzado ya casi su máximo de calentamiento o de anomalías de temperatura, continuamos con sus efectos en nuestra región, que las precipitaciones para noviembre pueden estar por debajo de lo esperado.", añadió.

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La entidad ambiental concluyó destacando que el pasado 15 de octubre una estación de monitoreo registró una temperatura de 32,4 grados celsius, valor que se encuentra entre los registros más altos alcanzados en lo que va del año.