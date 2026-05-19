Ofrecen $50 millones de recompensa por responsables de asesinato de una mujer en San Vicente Ferrer

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de asesinar a Valentina Cardona Henao en el municipio de San Vicente Ferrer. La mujer fue atacada con arma de fuego en una estación de servicio.

Al tiempo que avanzan las labores de organismos judiciales para esclarecer el crimen, autoridades departamental también tomaron la decisión de acudir a información ciudadana que permita hacer justicia tras el asesinato de Valentina Cardona Henao, una joven de 24 años de edad, en el municipio de San Vicente Ferrer.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información precisa que permita dar con el paradero de los responsables del hecho que ha generado consternación en esta localidad del Oriente de Antioquia.

“El cuidado de las mujeres debe traducirse en acción, justicia y castigo para quienes les arrebatan la vida. La Policía Nacional recibe información con absoluta reserva en la línea 123”, dijo el mandatario en su cuenta de X.



Sobre el caso ocurrido en la noche del pasado 15 de mayo se conoce que hombres encapuchados en una moto dispararon contra Valentina cuando se encontraba laborando en una estación de servicio ubicada en la avenida Guillermo Gaviria, zona urbana de la localidad.

Con una velatón en el parque principal de San Vicente, familiares, líderes sociales y amigos de la víctima, como Yeny González, se reunieron para rendirle un homenaje y exigir justicia en el caso.

“La conocí hace muchos años desde el colegio y desde ahí venimos teniendo una amistad muy bonita. Siento un dolor profundo porque sé la calidad de persona que era y que no merecía eso”, aseguró.

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En el contexto de la masacre de cuatro hombres ocurrida en la misma subregión, en el municipio de Marinilla, las autoridades anunciaron la conformación en los próximos días de una burbuja operativa que con capacidades investigativas judiciales permita esclarecer los diferentes hechos violentos de las últimas semanas en el Oriente del departamento.