Sigue violencia en oriente antioqueño: hermanos fueron asesinados en San Vicente Ferrer

Dos hermanos fueron asesinados en San Vicente Ferrer y uno de los heridos en ataque sicarial en el Carmen de Viboral falleció recientemente.

Como Diego Luis López Rivera, de 27 años, y Alcides Alberto López Rivera, de 29 años, fueron identificados los hermanos que fueron atacados a tiros por sicarios en la vereda Cruces, sector La Cuchilla, del municipio de San Vicente Ferrer, Antioquia.

Según un comunicado de la Alcaldía de esa localidad, la Estación de Policía de San Vicente Ferrer atendió de inmediato el caso en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que realizó la inspección técnica en el lugar e inició las indagaciones para establecer las circunstancias del doble homicidio.

Al parecer, los móviles de este crimen son disputas criminales en la zona por el microtráfico, pues las víctimas estarían ligadas a ello, según dijo el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia.



"Fueron contactados por una organización criminal para que vendieran el estupefacientes a nombre de esta de esta organización. Sabemos que los autores de este hecho corresponden al grupo delincuencial o común organizado El Mesa. Uno de los dos hermanos tiene antecedentes, fue capturado por el delito de tráfico de estupefacientes en el año 2018", aclaró.

Por su parte, la Administración Municipal rechazó “de manera enfática todo acto de violencia que atente contra la vida y la tranquilidad de nuestros habitantes”, y reiteró su compromiso con la seguridad y la convivencia en el territorio.

De otro lado, el comandante de la Policía confirmó la muerte de una cuarta persona víctima del ataque sicarial en el municipio de El Carmen de Viboral, municipio que el fin de semana fue epicentro de un hecho violento por la disputa entre el Clan del Golfo y el grupo delincuencial El Mesa, dejando inicialmente un muerto y cinco heridos.

De acuerdo con las autoridades, en el lugar de los hechos fue hallada una persona sin vida, mientras que otras cinco resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales.

Lamentablemente, una de ellas falleció el mismo día del ataque, otra perdió la vida al día siguiente y una tercera víctima fue reportada sin signos vitales en las últimas horas.

Dos personas más permanecen bajo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Finalmente, la Policía Antioquia destacó que, pese a los recientes episodios de violencia, la Fuerza Pública ha obtenido resultados importantes: en lo corrido del año se han capturado 242 presuntos integrantes de ambas estructuras, 68 del Clan del Golfo y 154 de El Mesa, y se han incautado 30 armas de fuego, con las cuales se han esclarecido 23 homicidios mediante análisis balísticos.

