Sicario transmitió en vivo el atentado a un hombre en su casa: esto se sabe

Un impactante atentado conmociona a Perú luego de que un sicario transmitiera en vivo el momento en que intentó asesinar a un hombre en su propia vivienda, en el distrito de Ancón, Lima. El ataque, registrado en video, muestra cómo el agresor llegó hasta la casa de la víctima, encendió una transmisión en redes sociales y, mientras lanzaba insultos y amenazas, abrió fuego sin mediar palabra.



Así fue la transmisión en vivo

En las imágenes se observa que el ataque ocurrió durante la noche, lo que hizo visibles los destellos de los disparos. El pistolero, que corría hacia su objetivo mientras grababa, disparó al menos cuatro veces contra un hombre que se encontraba barriendo la entrada de su casa.

Pese a recibir los impactos de bala, la víctima logró ingresar a su vivienda para intentar ponerse a salvo; sin embargo, el sicario lo persiguió hasta el interior. De acuerdo con el diario La República, el hombre permanece en estado crítico debido a las heridas provocadas por los disparos.

Familiares de la víctima informaron que se dedica a trabajar como cobrador en un camión de pasajeros de la empresa Nueva Estrella, y que también lava automóviles para obtener ingresos adicionales. Aunque desconocen el motivo del atentado, mencionaron que en ocasiones su familiar solicita préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, pero aseguraron que siempre cumple puntualmente con los pagos.

Las autoridades peruanas investigan el caso para identificar al responsable del ataque y determinar si el atentado estaría vinculado con deudas o con redes de prestamistas ilegales que operan en la zona.