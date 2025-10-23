De película de miedo: hombres disfrazados de asesinos intentaron entrar a casa de mujer

Lo que pasa en muchas películas de terror que hacen parte de la temporada de Halloween, suelen estar basadas en hechos reales de asesinos seriales que sí existieron o momentos aterradores del pasado, por ende, en la vida cotidiana hay historias que pueden generar traumas más grandes que cualquier cinta de Hollywood.

Así lo vivió hace poco una mujer en Alexandria, un pueblo cerca de Washington, Estados Unidos, cuando tres jóvenes llegaron disfrazados de asesinos buscando hacerle daño sin razón alguna, video que se volvió viral en redes sociales y generó preocupación por cómo escaló en la actualidad la celebración de Halloween.

Llegaron sobre las 10:00 de la noche a la vivienda con el fin de asustar a la propietaria de vivienda, una mujer de tercera edad que, según su hija Shayla Whiteside, se encontraba sola en ese momento y pese que les dijo que iba a llamar al 911, comenzaron a decirle que estaban cerca a agarrar sillas para romper una de las ventanas e ingresar a la fuerza a la vivienda.

Hombres disfrazados de asesinos intentaron entrar a casa de mujer // Foto: TikTok Latinus

“Al principio pensé que era una broma de Halloween, una pequeña travesura, así que les dije: ‘Feliz Halloween’”, contó la mujer, pero portando máscaras de terror en donde solo decían que “eran la peor pesadilla” y prometían que los peores miedos se iban a hacer realidad en esa noche.



Pese que, según autoridades, pareció más una broma de jóvenes, las mujeres aseguraron que sí temieron por su vida y esperaron que sucediera lo peor. Sin embargo, sí buscan dar con sus paraderos para identificarlos y verificar con qué intenciones hicieron eso.

“Abre la puerta, o tendrás problemas”, alcanzó a decir uno de los hombres mientras forzaba la puerta. Pero la situación no superó los 10 minutos y abandonaron la vivienda, según los videos de cámara seguridad, pero esa noche no pudieron dormir en la casa con el temor de que pudieran volver en cualquier momento con mayor agresividad.