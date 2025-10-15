“Octubre prohibido”: el mes de terror llega a Colombia con una experiencia cinematográfica inmersiva

Este mes, el miedo tiene nombre propio: Octubre Prohibido, la nueva propuesta cinematográfica y experiencial que convierte el terror en un fenómeno colectivo. Creado por The G Seven, este proyecto transforma las salas de cine en escenarios de investigación paranormal, donde la ficción y la realidad se cruzan bajo una misma advertencia: “Demasiado intenso para verlo solo”.

Bajo un concepto que mezcla narrativa transmedia, misterio y cultura pop, Octubre Prohibido presenta dos expedientes cinematográficos —NOISE y NO ENTRES— acompañados por los Guardianes Paranormales, un grupo de investigadores, exorcistas y especialistas que contextualizan cada historia desde la perspectiva de lo inexplicable.



Dos casos, un mismo ritual de miedo

CASO 001 – NOISE: con su estreno el 23 de octubre, se muestra la historia sobre una mujer con pérdida auditiva, que empieza a percibir sonidos imposibles relacionados con la desaparición de su hermana. Una experiencia auditiva extrema que convierte al espectador en víctima directa del terror sonoro. “El peligro no está en lo que ves, sino en lo que oyes”.

CASO 002 – NO ENTRES: luego de su lanzamiento el 6 de octubre, la historia muestra un found footage contemporáneo en el que dos YouTubers cruzan el umbral de una casa maldita en busca de fama. Lo que parecía un reto digital se transforma en una trampa espiritual. “Si cruzas el umbral, lo que salga de ahí puede seguirte a casa.

NOISE / NO ENTRES Foto: Literal Agencia

Ellos están aquí: los guardianes paranormales, los rostros de lo inexplicable

Isabel Goyeneche, la Investigadora del Misterio; Ayda Luz Valencia, la Sensitiva del Más Allá; Obispo Cristian Piedrahita, el Exorcista; y Alexander Torres, el Cazador de Sombras, son los expertos que guiarán esta travesía entre el cine y lo oculto.



Con trayectorias que incluyen programas como Ellos Están Aquí (RCN y Discovery Channel), Mi Encuentro con el Mal (Netflix) y Primer Impacto (Univisión), los Guardianes convierten cada proyección en una experiencia que mezcla investigación, espiritualidad y espectáculo.

Octubre prohibido. Foto: Literal agencia

Ayda Valencia: la estrella esotérica de "Octubre Prohibido"

Ayda Valencia, escritora, conferencista y médium colombiana reconocida por su trabajo espiritual y por sus predicciones que han marcado titulares en toda Latinoamérica, estremeció a Latinoamérica con su predicción sobre B-King.

El caso desató un debate continental entre la razón y la fe, el escepticismo y la intuición. En Octubre Prohibido, esa dualidad cobra vida: Ayda Valencia forma parte del evento como una de las voces principales del terror espiritual latinoamericano, conectando las historias del cine con las experiencias que sobrepasan lo racional.

Publicidad

Dentro del universo de Octubre Prohibido, donde el terror, lo paranormal y lo inexplicable se entrelazan con lo real, destaca una presencia que trasciende la ficción.

Su presencia simboliza el vínculo entre lo visible y lo invisible, entre lo que el ojo humano observa y lo que la energía percibe. Representa un tipo de horror profundamente latinoamericano: el que nace de lo inexplicable y se manifiesta en lo cotidiano.

“El terror no siempre está en la pantalla. A veces habita entre nosotros, en lo que preferimos no entender”. inexplicable, y el público, en testigo de un ritual colectivo.