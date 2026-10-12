Otra mujer murió arrollada por motociclista sin licencia en Medellín: van dos casos en una semana

Hay alarma en Medellín por casos de imprudencia vial que, en menos de una semana, ya ha cobrado la vida de dos adultas mayores en medio de accidentes que también involucran motocicletas.

El caso más reciente ocurrió en barrio Manrique San Blas, cuando la víctima, de 85 años de edad, pretendía cruzar una calle por detrás de un bus que precisamente tapaba la visibilidad del segundo carril.

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Cuando ya estaba sobre este, se encontró de frente con una motocicleta que supuestamente transitaba a alta velocidad y terminó por embestirla. Al lugar llegaron organismos de emergencia que confirmaron su muerte tras el fuerte impacto.

Además, autoridades de movilidad confirmaron que el conductor de la moto no contaba con la respectiva licencia por lo que los hechos, incluso, podrían tener consecuencias penales.



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La situación se registró a menos de una semana de que, en circunstancias similares, Gloria Elena Agudelo, de 70 años, fuera arrollada por dos jóvenes en moto cuando cruzaba por el paso peatonal de la carrera 29 con calle 41 en el barrio La Milagrosa.

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El hecho generó la indignación de la comunidad que retuvo a los adolescentes y quemó el vehículo por lo que fue necesaria la presencia de la policía en el sector. Pablo Ruiz, secretario de Movilidad del distrito, confirmó que en este caso el responsable tampoco contaba con licencia de conducción.

"El menor infractor de 15 años no portaba documentos, entre ellos la licencia de conducción, que por norma y por su edad la ley no se lo permite, y que no debería estar conduciendo vehículos. Además de conducir irresponsablemente, con exceso de velocidad y desobedeciendo las normas de tránsito", indicó el funcionario.

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Las autoridades de movilidad han reiterado la prudencia que debe primar sobre las vías, pues ya la capital antioqueña registra al menos 237 muertes en medio de accidentes viales durante lo corrido de 2026, y en los cuales en cerca del 70% están implicadas motocicletas.