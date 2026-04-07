Padre de polémico influencer Javier Stunt es narcotraficante y lavaría dinero, según Fiscalía

Luego de que el reconocido influencer de Antioquia, Javier Arias Stunt, fuera dejado en libertad tras su captura con municiones y dinero, la Fiscalía General de la Nación aseguró que el padre creador de contenido sería un narcotraficante, por lo que no descartan que las excentricidades sean mecanismos de lavar dinero.

La polémica que hay alrededor del influencer Javier Arias Stunt parece no tener fin, no solo por sus lujosos vehículos de alta gama como un Tesla que fue llevado hasta la zona de Urabá, que muchos sectores no tienen vías pavimentadas y sus rifas millonarias.

Sino que ahora, la Fiscalía General de la Nación afirmara en la más reciente audiencia contra el creador de contenido que su padre era un narcotraficante conocido como alias 'Primaria', que estaría usando una estructura familiar para, al parecer, lavar dinero.

“La cual pertenece el señor Javier Arias, hijo del narcotraficante invisible conocido con el alias de Primaria. Esta familia tiene como fecha la realización de días rifas de juego, puestas, mostrando en sus redes sociales grandes excentricidades como carros de alta gama, motos, joyas, yates y propiedades en la ciudad de Medellín, en Antioquia, logrando de esta manera blanquear grandes cantidades de dinero producto de envío de cocaína hacia los Estados Unidos de América”, insistió el fiscal.



Hay que recordar que estas afirmaciones del fiscal del caso llegan luego de que Javier Arias Stunt fuera capturado en el municipio de Necoclí con dos pistolas, dos escopetas, una carabina, abundantes municiones y cerca de 200 millones de pesos en efectivo como confirmaron las autoridades.

Sin embargo, el influencer fue dejado en libertad hace menos de un mes luego de que se aprobara la incautación de las armas y el dinero, pero se determinara por parte del juez que el influencer no era una amenaza para la sociedad.

Hay que recordar que las actividades del creador de contenido ya habían encendido las alarmas de Coljuegos que emitió alertas señalando que los sorteos que hacía el hombre no tenían autorización legal, lo que ponían en duda la transparencia de las millonarias rifas.