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Padre de polémico influencer Javier Stunt es narcotraficante y lavaría dinero, según Fiscalía

En audiencia se dijo que esta familia tiene como fachada la realización de rifas de juego, apuestas, mostrando grandes excentricidades.

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