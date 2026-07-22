Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe seguiría abierto al público cuando sea sede de Presidencia

Con una emblemática cúpula de estilo gótico que puede divisarse desde el Metro de Medellín, el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe volverá a tener una connotación de sede administrativa y de toma de decisiones, como lo fue hasta 1987, fecha hasta la cual allí funcionó la Gobernación de Antioquia.

Esta vez, en medio del empalme de las autoridades regionales con el presidente electo Abelardo De la Espriella, se anunció que este edificio que parece sacado de una película de época, ubicado en la Plaza Botero, sería la sede alterna de la Presidencia, al igual que habrá una en Cali y otra en Barranquilla.

Aunque no se conocen mayores detalles sobre si será en todo el espacio o qué adecuaciones se harán. Hasta ahora lo que sí se confirmó es que la intención es que siga abierto al público, pues se trata de un bien de interés cultural que recibe al año 270.000 visitantes, alberga el primer ascensor público de Medellín que data de 1933 y la antigua Asamblea Departamental, que ahora es el Auditorio Luis López de Mesa, con estilo gótico flamenco.

"Para el presidente es muy importante que los espacios estén abiertos para los ciudadanos, de hecho, una de las instrucciones es convertir la Casa de Nariño en un museo", indicó la ministra de Cultura designada, Paola Holguín, durante su visita al lugar este miércoles.



Por su parte, Roberto José Rave Ríos, director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, calificó el sitio como la gran casa de la cultura del departamento, donde incentivan en los turistas conocer más de poetas y artistas antioqueños como Epifanio Mejía y Jorge Robledo Ortiz, trascendentales la historia de la región.

"Este siempre será un lugar emblemático, seguiremos trabajando para que así lo sea. Y para nosotros es un gran honor que el presidente Abelardo haya escogido este palacio, que es significativo por su nombre, Rafael Uribe Uribe, para venir también a cumplir esa labor que tiene la descentralización para Antioquia y Colombia toda", aseguró.

Más de su historia

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El edificio fue diseñado por el arquitecto belga Agustín Goovaerts y comenzó a construirse en 1925. La obra estuvo marcada por pausas y recortes presupuestales, lo que resultó en que solo se construyera una cuarta parte del diseño original de Goovaerts. A pesar de ello, este logró ser inaugurado en los años 30.

En la década de 1980, tras el traslado de la administración departamental al sector de La Alpujarra, el palacio dejó de ser la sede principal del gobierno y fue declarado Monumento Nacional en 1982.