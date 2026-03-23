Polémica en Andes: gerente de hospital denuncia que alcalde impide su reintegro tras hackeo

En todo un cuento de no creer se ha convertido la disputa por la gerencia del Hospital San Rafael del municipio de Andes, uno de los más importantes del Suroeste de Antioquia, por la supuesta renuncia de quien venía ejerciendo el cargo en medio de un caso que involucra delitos informáticos y hasta intereses políticos.

Todo comenzó el pasado 9 de junio de 2025 cuando su actual gerente Luis Fabián Otero fue notificado por parte de la administración municipal sobre la aceptación de su renuncia tras un correo en el que supuestamente él expresaba hacía tres días su voluntad para abandonar el cargo.

Se trata de un mensaje que Otero indica nunca haber enviado y que se produjo a través del ingreso fraudulento o hackeo de su correo electrónico institucional, por lo que inició un proceso judicial que pese a darle la razón, las decisiones siguen sin cumplirse.

Aunque inicialmente un juzgado administrativo de Medellín negó sus pretensiones para retornar al cargo, en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia le dio la razón al comprobarse que el coordinador de Sistemas de Información de la Alcaldía sí recibió aviso sobre el intento de ingreso al correo del gerente por lo que procedieron a cambiar la contraseña y el correo de verificación en dos pasos.



No obstante, Otero manifiesta que la gerente encargada le ha impedido reintegrarse a sus funciones, las cuales asumió a finales de septiembre de 2024, asegurando que se requiere una autorización del alcalde Germán Alexánder Vélez. El afectado por la decisión se refirió a la legitimidad del fallo que ampara sus derechos.

"Esto no es de notificar, yo creo que las medidas cautelares son de acción inmediata, es de actuar y de respetar los vallos judiciales de todos los entes de control desde el país", indicó.

A raíz de esta situación, Otero manifestó luego de retornar al cargo revisará con lupa todos los procesos administrativos y contractuales que se hayan producido en su ausencia, así como pondrá en conocimiento de las respectivas autoridades cualquier irregularidad que detecte.

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"Desde que llegamos, vamos a empezar a revisar con lupa todos los contratos, todos los pagos que se hicieron desde la fecha en que se expiden fallos, a qué ha pasado, si se cumplió o no se cumplió con el debido proceso, el tema de la contratación pública", aseguró.

Frente a las decisiones de la actual administración del centro asistencial, Otero aseguró que ya interpuso un incidente de desacato al fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia por lo que no se descarta que puedan existir sanciones disciplinarias y pecuniarias para el alcalde de la localidad.