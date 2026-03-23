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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Polémica en Andes: gerente de hospital denuncia que alcalde impide su reintegro tras hackeo

Polémica en Andes: gerente de hospital denuncia que alcalde impide su reintegro tras hackeo

Un fallo judicial ordenó el reintegro del funcionario, pero asegura que el mandatario Germán Vélez no lo ha permitido, por lo que interpondrá un incidente de desacato.

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