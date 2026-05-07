Preocupación en Antioquia por no firma de la ANI de otrosí para obras de movilidad en el oriente

¿Otro palo en la rueda del Gobierno nacional? En el Oriente de Antioquia alertan por impedimentos de la ANI para ejecutar obras de movilidad en varias zonas de la subregión que dejan en vilo 121.000 millones de pesos. Los recursos son excedentes de peajes administrados por la concesionaria Devimed durante los últimos 30 años.

Obras que han generado disputas entre el Gobierno nacional y departamental, como el Túnel del Toyo, el acueducto para la subregión de Urabá y varias vías 4G, proyectos clave para la movilidad del Oriente de Antioquia podrían marcar ahora un nuevo desencuentro.

Así lo alertó el propio alcalde del municipio de Rionegro, Jorge Rivas, sobre la negativa que han recibido por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura el pasado 19 de abril para autorizar la ejecución de obras necesarias para la conectividad regional por 121.000 millones de pesos.

Se trata de recursos provenientes de excedentes de peajes en toda la región administrados en las últimas tres décadas por parte de la concesionaria Devimed. El mandatario aseguró que ante la determinación que pone en riesgo dinero y proyectos ya solicitaron una reunión urgente para este viernes 8 de mayo.



“Decisión del Gobierno nacional de no firmar el otrosí, que permite ejecutar estas obras, pone en riesgo la ejecución y la movilidad de todo el Oriente. Solicitamos una cita al Gobierno Nacional y, por supuesto, a la ANI para que los alcaldes podamos ir a conversar con ustedes y mirar alternativas para que estas obras efectivamente se realicen”, afirmó el mandatario.

Entre las obras a ejecutar se encuentra en Rionegro el intercambio vial de Somer, una zona clave para el tránsito diario de habitantes de otros 23 municipios. De igual manera están con gestión predial y diseños la entrada al municipio de San Vicente por la autopista Medellín - Bogotá a la altura de Guarne y el intercambio vial de Embalses, que conecta también a la Medellín - Bogotá con el corredor Marinilla - El Peñol.

El alcalde de Marinilla, Julio César Serna, expuso la necesidad de esta última obra teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que en los últimos años ha tenido esa zona de la subregión.

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“Hoy conocemos todos las esperas de cuatro, cinco, hasta 6 horas de las personas que van a esa ruta a Guatapé. Recordemos que después de Cartagena, Medellín, Guatapé es el segundo destino turístico más importante de Colombia. Más de 4 millones de turistas pasan por ahí”, aseguró.

Desde la administración de Rionegro mostraron su disposición al diálogo institucional, pero insistieron en la necesidad de tomar decisiones inmediatas para evitar que entren en riesgo iniciativas no solo necesarias para el Oriente del departamento, sino que ya cuentan con un importante avance en materia legal y de planeación.

