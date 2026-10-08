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Procuraduría formuló cargos contra personero de Apartadó por presunta inhabilidad

El representante del Ministerio Público habría tenido un contrato con el municipio en 2023, mientras participaba en el proceso para ocupar este importante cargo.

Personero de Apartadó
Tomado de las redes sociales Personería de Apartadó
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el personero de Apartadó, Antioquia, Wílmar Alberto Herrera Orozco, por presuntamente haberse posesionado para el periodo 2024-2028 pese a estar inhabilitado para ocupar el cargo.

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Según el Ministerio Público, Herrera Orozco habría tenido un contrato de prestación de servicios con el municipio de Apartadó entre enero y diciembre de 2023, mientras participaba en el proceso de selección para ser personero. Para la Procuraduría, esa situación podría configurar una inhabilidad que le impedía concursar y posteriormente asumir el cargo.

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La Procuraduría Provincial de Instrucción de Apartadó calificó de manera provisional la conducta como una falta gravísima, cometida a título de dolo.

Herrera Orozco es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia y especialista en contratación pública de la Universidad Externado de Colombia. Fue elegido por el Concejo Municipal de Apartadó el 9 de enero de 2024, en una sesión en la que obtuvo seis votos a favor, mientras 11 concejales se abstuvieron.

La elección ya había sido cuestionada ante la jurisdicción contencioso administrativa. En febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en su Sala Sexta de Oralidad, negó una medida cautelar que buscaba suspender la elección del personero.

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Además, posteriormente se presentaron acciones judiciales relacionadas con su elección. Un concepto de la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, de junio de 2024, registró que el Tribunal Administrativo de Antioquia había declarado la nulidad de su elección para el periodo 2024-2028 y que el caso había llegado a segunda instancia.

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